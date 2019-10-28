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Venezuelalı mülteciler için "Uluslararası Dayanışma Konferansı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

Venezuelalı mülteciler için "Uluslararası Dayanışma Konferansı"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Göç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince Venezuelalı mülteciler için düzenlenen "Uluslararası Dayanışma Konferansı" Brüksel'de başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, "Venezuela krizinin AB için öncelikli konu" olmaya devam ettiğini söyledi.

Stylianides, Venezuela'daki durumun derin bir insani ve ekonomik krize dönüştüğüne işaret ederek "Her gün yaklaşık 5 bin kişi ülkeyi terk ederken 4 milyon kişi de yerlerinden edilmiş durumdadır." ifadelerini kullandı.

Venezuela'ya komşu ülkelerin çok ağır yük altında kaldığını vurgulayan Stylianides, konferansın temel amacının uluslararası örgütler, sivil toplum, devletler ve özel sektörün dikkatini çekmek ve desteğini toplamak olduğunu belirtti.

Stylianides, AB, Uluslararası Göç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince yürütülen iş birliğinin önemine işaret ederek "Bugün Venezuela halkına güçlü bir mesaj yolluyoruz. Onların yanındayız, unutulmadılar." dedi.

Brüksel'de iki gün sürecek konferans, Venezuelalı mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan ülkeler için destek toplamayı amaçlıyor.

AB verilerine göre, yaklaşık 4,5 milyon Venezuelalı mülteci komşu ülkelere göç etti.

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AB BM dayanışma konferansı mülteci Uluslararası Dayanışma Konferansı Venezuela

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