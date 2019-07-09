Venezuelalı Mülteciler İçin Yeni Yol Haritası

Venezuela’da yaşanan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle ülkesini terk edip komşu ülkelere sığınan milyonlarca mültecinin yaşama şartlarını iyileştirmek için yeni bir yol haritası hayata geçiyor.

Venezuelalı mültecileri kabul eden Latin Amerika ve Karayip ülkeleri tarafından kabul edilen yeni yol planında Venezuelalı mültecilerin ev sahipliği yapan topluluklara daha iyi entegre olmalarına yardımcı olmak için kabul edilen yeni yol haritası Birleşmiş Milletler’e sunuldu.

Yol haritası geçtiğimiz hafta geç Quito Süreci Uluslararası Teknik Toplantısı sırasında Arjantin başkenti Buenos Aires'te 14 Latin Amerika ve Karayip hükümetinin, BM kurumunun, bölgesel kuruluşların, kalkınma bankalarının ve sivil toplumun katılımıyla kabul edilmişti. BM’nin de onayladığı yeni yol haritası Venezuelalı mültecilerin içinde bulundukları zor şartlar ve bazı güçlüklerle ortak mücadele edilecek.

BM Mülteci Yüksek Komiserliği UNHCR ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) transit ve varış ülkeleri arasındaki işbirliğini, iletişimi ve koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlayan yeni yol haritasını takdirle karşıladıklarını açıkladı.