Venezuelalı Öğretmenlerin Yüzde 90'ı İşbaşı Yapamadı

Venezuela’da yaşanan ekonomik krizin faturasını en ağır ödeyen kesimlerden biri de sayıları 700 bini bulan öğretmenler oldu. Öğretmen maaşlarının aylık 6 doların altına düştüğü ülkede, uzmanlar her on öğretmenden en az dördünün istifa etmek zorunda kalarak başka işler yaptığını ya da çalışmak için yurtdışına gittiğini bildiriyor.
Eğitim emekçileri sendikaları, öğretmenlerin mesleklerini icra edebilmek için birden fazla işte çalışarak fedakarlıkta bulunmasına rağmen, hükümetin eğitim-öğretim sürecinin devam etmesi için üzerine düşeni yerine getirmediğini, bu yüzden de öğretmenlerin işbaşı yapmayı reddettiklerini kaydediyor.
“Lise müdürü 6 dolar kazanıyor”
FetraMagisterio Öğretmenler Federasyonu Başkanı Nelson Gonzalez, 2018 Mayıs ayında bizzat Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan toplu sözleşmeye göre hükümetin her üç ayda bir, öğretmen maaşlarına yüzde 10 ila 40 arasında değişen zamlar yapacağını taahhüt etmesine rağmen yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bu yüzden de öğretmen sendikalarının hükümetin 16 Eylül’de uzaktan eğitime geçme kararı üzerine derslere başlamama kararı aldığını söylüyor.
VOA Türkçe’ye konuşan Nelson Gonzalez, bugün en yüksek öğretmen maaşının 6 dolara kadar düştüğü ülkede toplu istifaların yaşandığını, örneğin Haziran ayında yaklaşık 2 bin öğretmeni olan Catatumbo şehrinde 700 öğretmenin istifa ettiğini; ülkedeki öğretmen açığının her geçen gün arttığını söylüyor.
Gonzalez, yaptığı açıklamada “2020 Mayıs ayında toplu sözleşme süresi doldu ancak öğretmen federasyonlarının masaya yeniden oturmak için ‘taahhüt edilen zamların yapılması, öğretmenlerin sosyal güvenceleri ve sağlık sigortasını da içeren sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi’ koşulu kabul edilmedi ve artık fiili olarak toplu sözleşme hakkımız da elimizden alınmış bulunuyor” dedi.
“Meslektaşlarımız sokak satıcılığı yapıyor”
VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Venezuela Öğretmenler Federasyonu temsilcisi Griselda Sanchez, ülke genelinde öğretmenlerin yüzde 90’ının işbaşı yapmadığını, öğretmenlerin uzaktan eğitim yapacak ekiplere ya da internet bağlantı ücretini ödeyecek maddi güce sahip olmadığını belirtti. Sanchez ayrıca ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri, internete erişim sorunları gibi bir dizi sorunun, hükümetin uygulamak istediği uzaktan eğitimi imkansız kıldığını söyledi.
Ortalama bir öğretmen maaşının 4 doları bulmadığı koşullarda derslere başlamanın da güçlüklerine dikkat çeken Sanchez, birçok meslektaşının temel ihtiyaçlarını gidermek için sokak satıcılığı yaptığını, kendisinin kuaförlük yapan ya da sokakta sebze meyve satan öğretmen arkadaşlarının olduğunu söylüyor.
Sanchez, hükümetin 5 Ekim’de eğitimcileri ve velileri okullara çağırdığını ancak öğretmenlerin mevcut koşullarda sınıflara dönmeme kararında ısrarcı olacaklarını, mevcut koşullarda ne okulların ne de öğretmenlerin maske, eldiven, alkol gibi asgari biyogüvenlik koşullarını sağlayacak imkanlara sahip olduğunu, birçok okulda su bile bulunmadığını belirtiyor.
Venezuela’da öğretmen sendikaları, hükümetin 5 Ekim’de de işbaşı yapma çağrısına uymayacaklarını açıkladı. Sendikalar, Uluslararası Öğretmenler Günü olarak kutlanan 5 Ekim’de ülkenin 15 eyaletinde protestolar düzenleyece