Venezuelalı Öğretmenlerin Yüzde 90'ı İşbaşı Yapamadı

Venezuela’da yaşanan ekonomik krizin faturasını en ağır ödeyen kesimlerden biri de sayıları 700 bini bulan öğretmenler oldu. Öğretmen maaşlarının aylık 6 doların altına düştüğü ülkede, uzmanlar her on öğretmenden en az dördünün istifa etmek zorunda kalarak başka işler yaptığını ya da çalışmak için yurtdışına gittiğini bildiriyor.

Eğitim emekçileri sendikaları, öğretmenlerin mesleklerini icra edebilmek için birden fazla işte çalışarak fedakarlıkta bulunmasına rağmen, hükümetin eğitim-öğretim sürecinin devam etmesi için üzerine düşeni yerine getirmediğini, bu yüzden de öğretmenlerin işbaşı yapmayı reddettiklerini kaydediyor.

“Lise müdürü 6 dolar kazanıyor”

FetraMagisterio Öğretmenler Federasyonu Başkanı Nelson Gonzalez, 2018 Mayıs ayında bizzat Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan toplu sözleşmeye göre hükümetin her üç ayda bir, öğretmen maaşlarına yüzde 10 ila 40 arasında değişen zamlar yapacağını taahhüt etmesine rağmen yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bu yüzden de öğretmen sendikalarının hükümetin 16 Eylül’de uzaktan eğitime geçme kararı üzerine derslere başlamama kararı aldığını söylüyor.