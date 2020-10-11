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  4. "Venezuelalı Sağlıkçıların Yüzde 70’i Depresyonda"

"Venezuelalı Sağlıkçıların Yüzde 70’i Depresyonda"

11.10.2020 23:30 | Son Güncelleme

Son 7 yılda ekonomisi yarıdan fazla küçülen ve krizin yarattığı sosyo-ekonomik gerekçelerden dolayı her 6 vatandaşından birinin başka bir ülkeye göç ettiği Venezuela uluslararası sağlık örgütlerine göre, Latin Amerika’da pandemiye en hazırlıksız yakalanan ülkelerden biri

Son 7 yılda ekonomisi yarıdan fazla küçülen ve krizin yarattığı sosyo-ekonomik gerekçelerden dolayı her 6 vatandaşından birinin başka bir ülkeye göç ettiği Venezuela uluslararası sağlık örgütleri tarafından, Latin Amerika’da pandemiye en hazırlıksız yakalanan ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Ülkede yaşanan en ciddi sorunlardan biri de sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar. Birçok sağlık merkezinde ilaç, hijyen ürünleri, tıbbi araç ve gereçler bulunmadığı için sağlık hizmetleri de aksıyor. Venezuela, sağlık sisteminin işleyebilmesi için Nisan 2019’dan bu yana uluslararası kurumlardan tıbbi malzeme bağışı alıyor. Uzmanlar bugün birçok hastanede sabun ve alkol gibi en temel hijyen ürünlerinin bile bulunmamasının sağlık çalışanlarının ölüm oranlarını artırdığını; keza ülkede pandemiden dolayı ölen her üç kişiden birinin sağlık personeli olmasının sağlık çalışanlarının akıl ve ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor.

“Akıl sağlığı sorunları yaşamak için ideal atmosfer”

Venezuela Doktorlar Birliği adlı sivil toplum kuruluşunun farklı mesleklerden 1265 sağlık çalışanı üzerinde yaptığı araştırmaya göre ülkedeki sağlık personelinin en az yüzde 70’i kaygı ve depresyon sorunu yaşıyor.

Araştırmanın koordinatörü psikiyatrist Carlos Tineo, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada “Sağlık çalışanları işyerlerinde kendini güvende hissetmiyor. Düşük maaşlar, ulaşım sorunu, yetersiz personel ve fazla mesailer; elektrik ve su kesintileri gibi sorunlar da eklendiğinde karşımıza böyle bir tablo çıkıyor” dedi.

Tineo, bugün kamu hastanelerinde çalışan bir hemşirenin ayda yaklaşık 3 dolar kazandığını, sektörde en fazla kazanan grup olan başhekimlerin de 20 dolar kazandığını, sektörde toplu istifalar yaşandığını ve bugün 10 sağlıkçının yapacağı işi 4 sağlıkçının yapmaya çalıştığını keza sektördeki personel açığının yaklaşık yüzde 60 olduğunu söylüyor.

Az sayıdaki sağlık personelinin pandemide artan ihtiyaca cevap vermekte zorlanması fazla mesailere ve uykusuzluk sorunlarına yol açıyor. Birçok sağlıkçı personel açığından dolayı günde sadece birkaç saat uyuyor ve çoğunluk mesleki olanaksızlıkların, geçim derdinin ve Hipokrat yemininin arasında sıkışmış durumda ve akıl sağlığı sorunu yaşıyor. Araştırma sonuçlarının sağlık personelinin en az yüzde 70’inin iş göremez halde olduğunu gösterdiğine dikkat çeken psikiyatrist Tineo, kendisinin de onlarca doktora rapor vermek zorunda kaldığını anlatıyor.

“Zihinsel bozukluklar stresi tetikleyecek birçok etkene aynı anda maruz kalındığında kişilerin kendilerini tehdite karşı savunma yeteneklerini kaybetmeleriyle başlıyor” diyen Tineo, mevcut ekonomik koşulların ve tıbbi yetersizliklerin sağlık çalışanlarının zihinsel sorunlar yaşaması için gayet ideal bir atmosfer olduğunu söylüyor.

Tineo kaygı ve depresyon semptomları yaşayan kişilerin ölümcül hatalar yapmasını engellemek için psikolojik desteğe ihtiyacı olabileceğini, konu insan sağlığı olunca bu durumun daha da önem kazandığını belirtiyor.

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