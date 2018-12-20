HABER

Venezuelalı sanatçı hayran bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 11:51 | Son Güncelleme

HOLLANDA’da yaşayan Venezuelalı sanatçı Gatto Gabriel, Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4’ncüsü düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu kapsamında verdiği 2 konser ile hayranlarını coşturdu.

Venezuelalı sanatçı hayran bıraktı

MERSİN, (DHA)- HOLLANDA’da yaşayan Venezuelalı sanatçı Gatto Gabriel, Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4’ncüsü düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu kapsamında verdiği 2 konser ile hayranlarını coşturdu.
Uluslararası Mersin Maratonu öncesi ilk konserini veren Avrupa'nın 'En iyi Latin Müzik Sanatçısı Ödülü' sahibi Gatto Gabriel, daha sonra maraton koştu. Maratonun ardından Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde ikinci kez sahne alan Gabriel, Mersinli hayranlarını coşturdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gatto Gabriel'e Salsapark Dans Kulübü dansçıları da eşlik etti. Denizi, doğası ve tarihi mekanları ile Mersin’in kendisinde özel bir yeri olduğunu belirten Gabriel, bu nedenle de iki şarkısının klibini kentte çekerek, dünyaya tanıtma imkanı bulduğunu söyledi. Gatto Gabriel, kentin tanıtımına yönelik her türlü organizasyona destek verdiğini ifade ederek, herkesten Mersin’in değerini bilmelerini ve sahip çıkmalarını istedi. Gatto Gabriel, konseri boyunca zaman zaman hayranlarını sahneye alarak söylediği şarkılar eşliğinde dans ederek renkli görüntüler oluşturdu.

FOTOĞRAFLI

Venezuelalı sanatçı hayran bıraktıVenezuelalı sanatçı hayran bıraktıVenezuelalı sanatçı hayran bıraktıVenezuelalı sanatçı hayran bıraktı

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
16 yaşındaki genç, cezaevindeki ağabeyinin karısını...16 yaşındaki genç, cezaevindeki ağabeyinin karısını...
Pestil görünümlü uyuşturucu ele geçirildiPestil görünümlü uyuşturucu ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevindeki ağabeyinin karısını öldürdü!

16 yaşındaki genç, cezaevindeki ağabeyinin karısını...

5 aylık hamile kadın ve sevgilisine kanlı infaz

Evlililik hazırlığı yapan çiftten korkunç haber

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Gece yarısı baldızının yatak odasına gidip...

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz edip...

Klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıkartıldı

Klimayı sökünce şoke oldular

2018’in en iyi seyahat fotoğrafları

2018’in en iyi seyahat fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.