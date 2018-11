Venezuelalı şarkıcı Hasankeyf'te klip çekecek

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - AVRUPA'nın En İyi Latin Müzik Sanatçısı ödülünün sahibi Venezuelalı Müzisyen Gatto Gabriel, görme engelli şarkıcı Steven Cyril ile birlikte ismini henüz açıklamadığı sürpriz bir şarkısının klibini, 10 bin yıllık tarihinde yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapan Batman Hasankeyf'te çekecek.

Türkiye'yi çok seven ve her fırsatta bu sevgisini dile getiren Gabriel, yeni projesi için yeniden ülkeye geldi. Beraberinde görme engelli şarkıcı Steven Cyril ile Mersin'deki Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'ne katılan Gatto Gabriel, projenin detaylarını anlattı. 'Medeniyetin beşiği' olarak bilinen Mezopotamya bölgesindeki Hasankeyf'te bir klip çekeceklerini söyleyen Gabriel, "12 yıl önce Steven, Gökay ve ben bir projeye başladık. Bunun tamamı müzik, seyahat ve macera üstüne. Turizm ile müziği, macerayı ve seyahatleri birbirine karıştırdık. Mersin'deki deneyimlerimiz sonrasında ve Türkiye'deki deneyimlerimiz sonrasında Mersin'deyken Batman ile ilgili durumu öğrendik. Hasankeyf ile ilgili. Batman'ın Mezopotamya'da olduğunu öğrendim. Aslında müzik yapıyor olmaktan daha önemli olan şey, gelecekteki nesillere bu bilgileri gönderiyor olmak, onlara bir miras bırakıyor olmak. Özetleyecek olursak; oranın 1-2 yıla kadar sular altında kalacağını ama sular altında kalmadan önce en azından orada ne kadar muhteşem bir tarih olduğunu gelecek kuşaklara aktarmak için oranın belki de son görüntüleri olacak çekilen görüntüler. Orada sanatla ilgili bir miras bırakmak istiyoruz" dedi.

'ÇOĞU İNSAN MEZOPOTAMYA'NIN ÖNEMİNİ BİLMİYOR'

Görme engelli sanatçı Steven Cyril ise Hasankeyf'in önemine vurgu yaparak, "Her şeyden önce harika bir yer. İstediğimiz herşeyi yapabiliriz. Kültürü ve müziği çok seviyoruz. Bu projede işin kültürel boyutunu ve derinliğini gördüğümüz zaman, kendi hayatımda yapmış olduğum herşeyden daha önemli olduğunu gördüm ve Mezopotamya hakkında çalışmaya başladım. Herkes Mısır'ı bilir ama çoğu insan Mezopotam'yanın önemini bilmiyor. Aslında Mezopotamya bütün insanlığın ve tarihin beşiği. İlk yazılı, ilk şehir, verginin ilk bulunduğu yer. Çok önemli tarihi buluşlar burada oldu. Bizim için sadece bu büyük hikayedeki küçük bir bölüm" diye konuştu.