HABER

Venezuelalı şarkıcı Hasankeyf'te klip çekecek

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 11:42 | Son Güncelleme

AVRUPA'nın En İyi Latin Müzik Sanatçısı ödülünün sahibi Venezuelalı Müzisyen Gatto Gabriel, görme engelli şarkıcı Steven Cyril ile birlikte ismini henüz açıklamadığı sürpriz bir şarkısının klibini, 10 bin yıllık tarihinde yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapan Batman Hasankeyf'te çekecek.

Venezuelalı şarkıcı Hasankeyf'te klip çekecek

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - AVRUPA'nın En İyi Latin Müzik Sanatçısı ödülünün sahibi Venezuelalı Müzisyen Gatto Gabriel, görme engelli şarkıcı Steven Cyril ile birlikte ismini henüz açıklamadığı sürpriz bir şarkısının klibini, 10 bin yıllık tarihinde yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapan Batman Hasankeyf'te çekecek.
Türkiye'yi çok seven ve her fırsatta bu sevgisini dile getiren Gabriel, yeni projesi için yeniden ülkeye geldi. Beraberinde görme engelli şarkıcı Steven Cyril ile Mersin'deki Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'ne katılan Gatto Gabriel, projenin detaylarını anlattı. 'Medeniyetin beşiği' olarak bilinen Mezopotamya bölgesindeki Hasankeyf'te bir klip çekeceklerini söyleyen Gabriel, "12 yıl önce Steven, Gökay ve ben bir projeye başladık. Bunun tamamı müzik, seyahat ve macera üstüne. Turizm ile müziği, macerayı ve seyahatleri birbirine karıştırdık. Mersin'deki deneyimlerimiz sonrasında ve Türkiye'deki deneyimlerimiz sonrasında Mersin'deyken Batman ile ilgili durumu öğrendik. Hasankeyf ile ilgili. Batman'ın Mezopotamya'da olduğunu öğrendim. Aslında müzik yapıyor olmaktan daha önemli olan şey, gelecekteki nesillere bu bilgileri gönderiyor olmak, onlara bir miras bırakıyor olmak. Özetleyecek olursak; oranın 1-2 yıla kadar sular altında kalacağını ama sular altında kalmadan önce en azından orada ne kadar muhteşem bir tarih olduğunu gelecek kuşaklara aktarmak için oranın belki de son görüntüleri olacak çekilen görüntüler. Orada sanatla ilgili bir miras bırakmak istiyoruz" dedi.
'ÇOĞU İNSAN MEZOPOTAMYA'NIN ÖNEMİNİ BİLMİYOR'
Görme engelli sanatçı Steven Cyril ise Hasankeyf'in önemine vurgu yaparak, "Her şeyden önce harika bir yer. İstediğimiz herşeyi yapabiliriz. Kültürü ve müziği çok seviyoruz. Bu projede işin kültürel boyutunu ve derinliğini gördüğümüz zaman, kendi hayatımda yapmış olduğum herşeyden daha önemli olduğunu gördüm ve Mezopotamya hakkında çalışmaya başladım. Herkes Mısır'ı bilir ama çoğu insan Mezopotam'yanın önemini bilmiyor. Aslında Mezopotamya bütün insanlığın ve tarihin beşiği. İlk yazılı, ilk şehir, verginin ilk bulunduğu yer. Çok önemli tarihi buluşlar burada oldu. Bizim için sadece bu büyük hikayedeki küçük bir bölüm" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Venezuelalı şarkıcı Hasankeyf'te klip çekecekVenezuelalı şarkıcı Hasankeyf'te klip çekecekVenezuelalı şarkıcı Hasankeyf'te klip çekecekVenezuelalı şarkıcı Hasankeyf'te klip çekecek

PARTNERTarihin en soğukkanlı katiliTarihin en soğukkanlı katili
Karşıyaka'da 'Kadına Saygı Müzesi' açıldıKarşıyaka'da 'Kadına Saygı Müzesi' açıldı
Motosikletle kamyona çarpan Doğukan öldüMotosikletle kamyona çarpan Doğukan öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlginizi Çekebilir

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar

İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Kadın kılığına girdi yaptığı şoke etti!

Kadın kılığına girdi yaptığı şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.