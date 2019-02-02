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Venezuelalı üst düzey general Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdı

02.02.2019 22:38 | Son Güncelleme

Siyasi krizle çalkalanan Venezuela'da ilk kez üst düzey bir general taraf değiştirdi.

Hava kuvvetlerinin stratejik planlama direktörü Francisco Yanez, Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı.Venezuela ordusu mensubu üst düzey bir general, Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

Hava kuvvetlerinde general olarak görev yapan Francisco Yanez'in videosu Cumartesi günü Twitter üzerinden yayıldı. Söz konusu videoda Yanez, ordunun diğer mensuplarına da firar etme çağrısında bulundu. General, videoda Nicolas Maduro'yu "diktatör" olarak nitelendirdi.

Videoda Yanez, Venezuela silahlı kuvvetleri mensuplarının "yüzde 90'ının" Maduro karşıtı olduğunu savundu.

Diğer yandan AP haber ajansının Yanez'e Kolombiya kodlu bir cep telefonu numarası üzerinden ulaştığı ancak generalin hala Venezuela'da mı olduğu yoksa ülkeyi terk mi ettiği sorusuna yanıt vermekten kaçındığı belirtildi.

Venezuela ordusunun web sitesinde yer alan bilgilere göre, Yanez hava kuvvetlerinin stratejik planlama direktörü olarak görev yapıyor.

"Vatan haini" suçlaması

Ordu komutanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, General Yanez'i vatan hainliği ile suçladı.

Muhalif lider Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini devlet başkanı ilan etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumartesi günü, "Maduro'nun diktatörlüğüne kesin bir biçimde son vermenin artık vakti gelmiştir" demişti. Pence, "Zaman, diyalog zamanı değildir. Zaman, eyleme geçme zamanıdır" diye konuşmuştu.

ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa Parlamentosu (AP) Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı. Türkiye, Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu bir grup ülke ise bu süreçte Maduro'ya destek veriyor.

AFP,rtr/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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