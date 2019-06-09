Venezuelalılar Akın Akın Komşu Ülkelere Göçüyor

Venezuelalılar Neden Kolombiya Peru ve Şili’ye Göçüyor?

Venezuela’da Nicolas Maduro’nun 2013’te iktidara gelmesi ile derinleşmeye başlayan ekonomik ve siyasi kriz özellikle son 5 yıldır inanılması güç boyutlara ulaştı. Geçen yılı %1.3 milyon enflasyonla kapatan Güney Amerika ülkesinde halk krizin faturasını en ağır biçimde yaşıyor. VOA Türkçe Venezuela muhabiri Mustafa Özdemir Venezuelalıları göçe zorlayan faktörleri derledi.

Halkın bazı temel sağlık ve tüketim maddelerine erişememesi, erişse de satın alabilecek alım gücüne sahip olmaması Venezuelalıları göçe zorlayan ana sebepler arasında yer alıyor. Bununla birlikte ülkede yaşanan elektrik, su, internet gibi temel hizmetlerdeki sorunlar, nakit sıkıntısı, güvenlik problemi, siyasi istikrarsızlık, rüşvet ve son dönemlerde yaşanan benzin kıtlığı gibi problemler de halkın göç kararı almasındaki diğer nedenlerden bazıları.

Asgari ücretle alınabileceklerle geçinmek imkansız

Bugün ülkede asgari ücret 10 dolar civarında ve bu para ile, marketten 8 kilo makarna ya da 10 kilo domates ya da 2 litre sıvı yağ ya da 3 kilo peynir alınabiliyor. Asgari ücretle ayakta kalma mücadelesi veren ailelerin, devletin sübvanse ederek dağıttığı yiyecek yardımını aldığı tahayyül edilse bile yine de maaşları ile gıda gereksinimlerini karşılamaları mümkün değil. Kaldı ki, gıda masraflarıyla birlikte barınma, ulaşım, temizlik, giyim, eğitim ve sağlık gibi diğer temel ihtiyaçlar da söz konusu. Bu imkansızlıklar içinde yaşayan milyonlarca Venezuelalı için göç, en makul seçenek.