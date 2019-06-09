HABER

Venezuelalılar Akın Akın Komşu Ülkelere Göçüyor

09.06.2019 21:48 | Son Güncelleme

Venezuela’da derinleşen ekonomik ve siyasi kriz özellikle son 5 yıldır inanılması güç boyutlara ulaştı. Venezuelalılar krizin faturasını en ağır biçimde yaşıyor. VOA Türkçe Venezuela muhabiri Mustafa Özdemir Venezuelalıları göçe zorlayan faktörleri derledi

Venezuelalılar Akın Akın Komşu Ülkelere Göçüyor

Venezuelalılar Neden Kolombiya Peru ve Şili’ye Göçüyor?

Venezuela’da Nicolas Maduro’nun 2013’te iktidara gelmesi ile derinleşmeye başlayan ekonomik ve siyasi kriz özellikle son 5 yıldır inanılması güç boyutlara ulaştı. Geçen yılı %1.3 milyon enflasyonla kapatan Güney Amerika ülkesinde halk krizin faturasını en ağır biçimde yaşıyor. VOA Türkçe Venezuela muhabiri Mustafa Özdemir Venezuelalıları göçe zorlayan faktörleri derledi.

Halkın bazı temel sağlık ve tüketim maddelerine erişememesi, erişse de satın alabilecek alım gücüne sahip olmaması Venezuelalıları göçe zorlayan ana sebepler arasında yer alıyor. Bununla birlikte ülkede yaşanan elektrik, su, internet gibi temel hizmetlerdeki sorunlar, nakit sıkıntısı, güvenlik problemi, siyasi istikrarsızlık, rüşvet ve son dönemlerde yaşanan benzin kıtlığı gibi problemler de halkın göç kararı almasındaki diğer nedenlerden bazıları.

Asgari ücretle alınabileceklerle geçinmek imkansız

Bugün ülkede asgari ücret 10 dolar civarında ve bu para ile, marketten 8 kilo makarna ya da 10 kilo domates ya da 2 litre sıvı yağ ya da 3 kilo peynir alınabiliyor. Asgari ücretle ayakta kalma mücadelesi veren ailelerin, devletin sübvanse ederek dağıttığı yiyecek yardımını aldığı tahayyül edilse bile yine de maaşları ile gıda gereksinimlerini karşılamaları mümkün değil. Kaldı ki, gıda masraflarıyla birlikte barınma, ulaşım, temizlik, giyim, eğitim ve sağlık gibi diğer temel ihtiyaçlar da söz konusu. Bu imkansızlıklar içinde yaşayan milyonlarca Venezuelalı için göç, en makul seçenek.

Son 5 yılda 4 milyon kişi ülkeyi terk etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre son beş yılda 4 milyon Venezuelalı yurt dışına göç etti ve bu göçmenlerden yaklaşık %75’i Latin Amerika ve Karayip ülkelerine gitmişler. Verilerde dikkat çeken detay, bu 4 milyonun 2 milyonunun 2018’de göç etmiş olması. Bu durum Venezuelalıların göç eğiliminin son dönemlerde katlanarak arttığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

UNHCR verilerine göre Venezuelalıların en fazla gitmeyi tercih ettikleri ülkeler sırasıyla Kolombiya, Peru ve Şili.

Tartışılan devlet başkanı Nicolas Maduro’nun 22 Şubat’tan bu yana kapalı olan Kolombiya sınırını yeniden açma kararını duyurmasının ardından, göç hareketinin artabileceği tahmin ediliyor.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
İmamoğlu'ndan VIP ve Özel Uçak İddalarına Sert Yanıtİmamoğlu'ndan VIP ve Özel Uçak İddalarına Sert Yanıt
Trump Yine Medyaya Yüklendi: ‘Halk Düşmanları’Trump Yine Medyaya Yüklendi: ‘Halk Düşmanları’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Boşanacakları konuşulurken...

Boşanacakları konuşulurken...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç görüntüler! 7 kilometre yukarı sıçradı

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yukarı sıçradı

Tuna Nehri'ndeki gemi kazasında ölü sayısı 20'ye yükseldi

Faciada ölü sayısı 20'ye yükseldi!

Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk ediyor

Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk ediyor!

Gökdelende korkunç yangın!

Gökdelende korkunç yangın!

Neredeyse savaş çıkıyordu! Askerler böyle yakalandı

Neredeyse savaş çıkıyordu! Askerler böyle yakalandı

Türklere ırkçı tehdit mektupları gelmeye başladı

Türklere ırkçı tehdit mektupları gelmeye başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.