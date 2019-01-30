Venezuelalılar ‘Özgür Seçim’ Talebiyle Toplandı

Venezuelalılar, kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido’nun çağrısıyla başkent Caracas sokaklarında toplandı. Venezuela lideri Nicolas Maduro ise Venezuela’da kilise ve askeri üs ziyaretiyle meydan okudu. Venezuela’da halk öğle saatlerinde evlerinden ve iş yerlerinden çıkıp Caracas sokaklarında toplandı. Venezuelalılar “Özgür seçim” sloganları eşliğinde yürüdü. Sürücüler de göstericilere korna çalarak destek verdi. Venezuela Ulusal Meclisi’nin 35 yaşındaki başkanı muhalefet lideri Juan Guaido halka büyük gösteri için sokağa çıkmaları çağrısında bulunmuştu. Gösteri, Juan Guaido’nun kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan etmesi sonrası ilk kitlesel eylem olma niteliğini taşıyor. Maduro’dan kilise ve askeri üs ziyaretiyle mesaj ABD yönetiminin gayrimeşru ilan ettiği Venezuela lideri Nicolas Maduro ise halkın gösteri için toplandığı günde başkent Caracas’taki Fort Tiuna askeri üssünü ziyaret etti. Maduro’nun komutanlar ve askerlerle bir araya geldiği üs ziyaretinden görüntüler Venezuela devlet televizyonunda yayınlandı.

Maduro askerlere “Vatanınızı seviyor musunuz? Anayasayı savunacak mısınız? Başkomutanınızı savunacak mısınız?” gibi sorular yöneltti. Askerler de Maduro’ya “Evet, başkomutanım” yanıtını verdi. Maduro, muhlaefet lideri Juan Guaido ABD ve diğer ülkelerin desteğini de alarak kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan ettiğinden bu yana neredeyse her gün Venezuela ordusu mensuplarıyla bir araya gelerek yenilmez lider imajı çizmeye çalışıyor. ABD’nin yaptırımlarıyla baskı uyguladığı Nicolas Maduro kilisede evanjelik Hristiyan destekçileriyle birlikte kilisede dua etti. Maduro’nun başını öne eğerek sağ elini havaya kaldırarak dua ettiği görüntüler Venezuela devlet televizyonunda yayınlandı. Maduro Tanrı’ya Venezuela’yı kutsaması ve ülkeye huzurlu bir gelecek sağlaması için dua etti. Ayini yöneten peder de milyonlarca evanjelik Hristiyanın Venezuela için dua ettiğini söyledi. Nicolas Maduro daha önce yaptığı açıklamada Amerikan kamuoyuna seslendi ve “Latin Amerika yeni bir Vietnam olmasın” dedi. Trump yönetiminin kendisini darbeyle devirme teşebbüsünün arkasında olduğunu savundu. Amerika’nın gözünün Venezuela’nın zengin petrol rezervlerinde olduğunu söyledi, Irak ve Libya savaşlarını bunun tarihteki örnekleri olarak gösterdi.

Nicolas Maduro kendisinin tarihin doğru tarafında olduğunda emin olduğunu belirtti, Amerikan halkına da ABD askerlerinin Venezuela’dan uzak tutulmasını sağlamalarını talep etti. Maduro, kendisini destekleyen ülkelerden biri olan Rusya’nın devlet kontrolundaki kanalı RIA Novosti’de yayınlanan röportajında da ülkenin huzuru ve geleceği için muhalefetle müzakereye hazır olduğunu söyledi, görüşmelerin diğer ülkelerin arabuluculuğunda yapılabileceğini belirtti. Guaido Trump’a destek için teşekkür etti ABD Başkanı Trump Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido ile telefonla görüştü. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’ın yaptığı açıklamaya göre “Trump, Guaido ile Venezuela’nın yeniden demokrasiye dönüş mücadelesinde güçlü desteğini ifade etmek amacıyla” bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump ve Guaido, Venezuela’nın yeniden istikrara kavuşması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden inşa edilmesi amacıyla düzenli olarak temasta olma konusunda mutabık kaldı. Beyaz Saray’a göre, Guaido Trump’a Venezuela’nın ve bölgenin özgürlüğü ve refahı konusunda ABD’nin verdiği destek için teşekkür etti.