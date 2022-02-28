"Venezuelalılar'ın yasadışı göçü mafyayı güçlendiriyor"

Yakın döneme kadar Latin Amerika ülkelerinin tamamına ve Avrupa’ya vizesiz gidebilen Venezuela vatandaşlarına bugün bölge ülkeleri de dahil toplamda yüz civarı ülkede seyahat engelleri uygulanıyor.

Halk Araştırmaları Merkezi direktörü sosyolog Alexander Campos, göçmen Venezuelalılar’ın yüzde 82’sinden fazlasının tercih ettiği Latin Amerika’da bugün Venezuelalılar’a vize şartı koyan ülke sayısının 27’ye ulaştığını ancak insanları ülkelerini terk etmeye zorlayan koşullar değişmedikçe göçün durdurulamayacağını belirtiyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Campos “Yaptığımız araştırmalar göç akışını kontrol etmek için Venezuelalılar’a yönelik 2017’de yürürlüğe konmaya başlanan vize şartının göçü engellemediğini aksine Şili, Peru, Ekvador ve Trinidad Tobago gibi birçok bölge ülkesine yasadışı yollardan da olsa giriş yapan Venezuelalı göçmen sayısının arttığını gösteriyor” diyor.

Başta beslenme ve barınma olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için ülkelerini terk etmek zorunda kalan Venezuelalılar’ın sınırı yasadışı yöntemlerle geçmek için insan kaçakçılığından kadın ve çocukların seks köleliğine kadar birçok yasadışı işe bulaşmış suç örgütleriyle ilişkiye geçtikleri belirtiliyor.

Göç yolundaki Venezuelalılar’ın yeraltı dünyasına katılmak zorunda bırakılmaktan koka tarlalarında ya da tarım plantasyonlarında zorla çalıştırılmaya kadar birçok tehlikeye maruz kaldığını ve bu durumdan en çok fayda sağlayanlarınsa mafya grupları olduğu bildiriliyor.

Campos, bugün özellikle Şili’ye ve Amerika’ya yasadışı yollardan göçmen götürmek için yeni çetelerin ve rotaların oluştuğuna ayrıca kaçakçılık faaliyetleri için istenen fiyatların da arttığına dikkat çekiyor.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) verilerine göre; 2020’de Amerika’ya Meksika üzerinden yasadışı yollardan giriş yapan Venezuelalı sayısı 5 binken, bu sayı 2021’de 108 bine çıktı.

Yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Venezuela’da her beş kişiden en az birinin göç etmesine yol açan en önemli neden yüksek enflasyon karşısında halkın alım gücünün düşmesi.

Bugün beş kişilik bir ailenin zorunlu mutfak masraflarının ayda 260 dolar olarak hesaplandığı ülkede, araştırmalar halkın yüzde 95’inin ayda 143 dolardan daha az bir gelire sahip olduğunu gösteriyor.

