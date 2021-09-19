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Venezuela’nın En Büyük Bankasına Hacker Saldırısı

19.09.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 28 milyon kişinin yaşadığı Venezuela’da 14 milyonu aşan müşteri sayısıyla ülkenin en büyük bankası olan Banco de Venezuela’nın (BDV) 15 Eylül’den bu yana hizmet dışı kalması gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor

Venezuela’nın En Büyük Bankasına Hacker Saldırısı

Yaklaşık 28 milyon kişinin yaşadığı Venezuela’da 14 milyonu aşan müşteri sayısıyla ülkenin en büyük bankası olan Banco de Venezuela’nın (BDV) 15 Eylül’den bu yana hizmet dışı kalması gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor.

BDV kullanıcıları üç gündür banka hesaplarına ulaşamıyor, para çekemiyor, kartlarını ya da pos cihazlarını kullanamıyor. Ülkede yaşanan nakit para kıtlığından dolayı işlemlerin hemen hepsinin kartla yapılıyor olması ve milyonlarca kişiye ayın 15’inde yatırılması gereken maaşların ödenmemiş olması sorunun büyüklüğünü artırıyor.

Bir kamu bankası olan BDV yüzde 18,5’le en yüksek kredi portföyüne sahip banka ve tüm kamu fonlarının yüzde 42,2’sini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca memur ve emekli ödemelerinin ve sosyal yardımlarının yapıldığı başlıca banka olması BDV’nin, ülkenin finansal sistemindeki önemini artıyor.

“Veriler değiştirilmek ve silinmek istendi”

Hükümet yaşanan sorunun başta BDV’nin teknolojik platformları olmak üzere Venezuela’nın ulusal finans sistemine yönelik bir terör saldırısı olduğunu bildirdi.

Hackerların amacının hesap bilgilerini değiştirmek ve tüm kayıtları silerek ekonomik bir kargaşa çıkarmak olduğunu iddia eden yetkililer, bankanın müşteri verilerinin ve hesaplarındaki paralarının muhafazasını garanti ettiğini; servislerin önümüzdeki günlerde kademeli olarak yeniden hizmete girmesi için tüm kaynakların seferber edildiğini belirtti.

“İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz”

VOA Türkçe’ye konuşan hemşire Maria Fernandez, her ay maaşını aldığı Banco de Venezuela’da yaşanan teknik sorunların zaten kronikleştiğini, parasına ulaşamayan ve maaşını alamayan birçok kişinin parasız kaldığı için sokağa bile çıkamadığını söyledi.

“Ülkedeki en değerli banknot 1 milyon bolivar ve o da 0,25 dolara denk geliyor. Kimse nakit parayla alışveriş yapmadığından elimizde nakit de yok. Zaten asgari ücretin ve emekli ücretlerinin ayda 3-4 doları bile bulmadığını düşünürseniz, çoğu kişinin elinde biriktirebileceği bir parasının olamayacağını da görebilirsiniz. Bu yoklukta bir de insanların hesaplarına ya da hesaplarındaki parasına ulaşamaması, hepimizi zor durumda bıraktı” dedi.

Ulusal para birimi Venezuela Bolivarı’nın yaşadığı değer kaybı, günlük nakit para çekme limitinin oldukça düşük olması gibi sebeplerden dolayı halkın elinde nakit para da bulunmuyor ve bu, kısa sürede çözüm bulunamadığı takdirde sorunların artabileceği endişesi yaratıyor.

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