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Venezuela'nın eski paralarını sanata dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Ekonomik kriz nedeniyle ülkesinden Kolombiya'ya göç eden 24 yaşındaki Infante, Venezuela'nın eski para birimi Bolivarlardan çanta, cüzdan ve oyuncak üreterek para kazıyor

CUCUTA (AA) - LOKMAN İLHAN/DANIEL SALGAR - Venezuela'daki ağır siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle Kolombiya'ya göçen Edixon Infante, ülkesinin geçen yıl tedavülden kalkan paralarını el sanatına dönüştürerek hayatını kazanıyor.

Tam olarak hesaplanamayan hiper enflasyonla karşı karşıya kalan ve ağustosta yeni para birimi "egemen bolivar"a geçen Venezuela'nın eski para birimi bolivar, ülke içinde ve dışındaki hünerli ellerde sanat eserine dönüşüyor.

Ailelerine bakabilmek için iş bulabilme umuduyla ülkelerini terkederek Kolombiya'ya göç eden Venezuelalıların bazıları çuvallarla, kiloyla elde ettikleri bolivarlardan çanta, cüzdan, oyuncak ya da süs eşyası üreterek sokaklarda satıyor.

ABD destekli Venezuelalı muhaliflerin ülkelerine "insani yardım" sokma girişimi ile dünya gündemine oturan Kolombiya'nın Cucuta kentine 1,5 yıl önce göç eden 24 yaşındaki Infante de paralardan rengarenk küçük eşyalar ortaya çıkararak hayatını kazanmaya çalışan Venezuelalılardan biri.

AA muhabirine konuşan Infante, daha önce ülkesinin Merida kentinde yaşadığını, uzun süre pazarlarda seyyar satıcılık yaparak geçinmeye çalıştığını fakat Venezuela'daki kriz derinleşince Kolombiya'ya göç ettiğini anlattı.

Elinde tuttuğu bir tomar parayı göstererek "Eskiden bu para bende olsa milyonerdim. Ev alırdım, araba alırdım." diyen Infante, artık bu paraların hiçbir işe yaramadığını dile getirdi.

Eski para birimi bolivardan önce parlak ve kağıtlarla aynı eşyaları üreterek para kazanmaya çalıştığını ifade eden Edixon Infante, Kolombiya'daki Venezuelalı arkadaşlarının bu işi yaptığını görünce kendisinin de başladığını söyledi.

Infante, özellikle turistlere çok satış yaptığını vurgularken kazandığı paranın bir bölümünü halen Venezuela'da yaşayan ailesine gönderdiğini kaydetti.

Yakında başka bir kente göçmeyi düşündüğünü aktaran Infante, ülkesindeki durum düzeldiğinde ise geri döneceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Venezuela'daki ekonomik kriz

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