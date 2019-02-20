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Venezuela'nın Kosta Rika'daki elçiliği muhalefetin kontrolüne geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 20:07 | Son Güncelleme

Kendini geçici başkan ilan Juan Guadio tarafından büyükelçi olarak atandığı belirtilen Maria Faria, sabah saatlerinde Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki Venezuela Büyükelçiliğine girdi - Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza: - "Bu sabah bir grup yabancı, hırsızlar gibi Venezuela'nın Kosta Rika'daki elçilik binasına girdi"

CARACAS (AA) - Venezuela'nın Kosta Rika'daki elçiliği, muhalefet tarafından atandığı belirtilen büyükelçinin kontrolüne geçerken, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "bir grup yabancının hırsızlar gibi" binaya girdiğini belirtti.

Kendini geçici başkan ilan Juan Guadio tarafından büyükelçi olarak atandığı ifade edilen Maria Faria, sabah saatlerinde Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki Venezuela Büyükelçiliğine girdi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından atanan diplomatların görevden alındığını kaydeden Faria, Kosta Rika hükümeti tarafından da tanındıklarını iddia etti.

- "Hırsızlar gibi"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise bu duruma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. "Bu sabah bir grup yabancı, hırsızlar gibi Venezuela'nın Kosta Rika'daki elçilik binasına girdi." diyen Arreaza, bu ülkenin hükümetinin Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde tesisler ve personelin güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Guadio'yu geçici başkan olarak tanıyan ülkeler arasında yer alan Kosta Rika, 16 Şubat'ta Venezuelalı diplomatlardan 15 Aralık'a kadar ülkeyi terk etmelerini istemişti.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Kosta Rika Venezuela

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