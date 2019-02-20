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Venezuela’nın muhalif lideri Guaido’dan Japonya’ya teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Venezuela’nın muhalefet lideri Juan Guaido, Japon hükümetine muhalefete verdiği destek için teşekkür etti.Venezuela’da birçok devlet tarafından devlet başkanı olarak tanınan muhalefet lideri Juan Guaido, sosyal medya aracığıyla bir açıklama yaptı.

Venezuela’nın muhalif lideri Guaido’dan Japonya’ya teşekkür

Venezuela’nın muhalefet lideri Juan Guaido, Japon hükümetine muhalefete verdiği destek için teşekkür etti.
Venezuela’da birçok devlet tarafından devlet başkanı olarak tanınan muhalefet lideri Juan Guaido, sosyal medya aracığıyla bir açıklama yaptı. Guaido açıklamasında, "Japonya hükümetine, demokratik düzene devam etme ve özgür ve adil seçim çağrısı yapma çabalarımızı destekledikleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Japonya muhalefete desteğini açıklamıştı
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, dün Japonya’nın Guaido’ya desteğini açıklamış, ayrıca geçtiğimiz yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meşruiyeti konusunda endişelerini dile getirmişti. Kono, Japonya’nın Venezuela’da yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmasına dair çağrısını da yinelemişti.

Kendini geçici devlet başkanı ilan etmişti
Çoğunluğu muhalefetin elinde bulunan Ulusal Meclisin Başkanı olan muhalif lider Juan Guaido, 23 Ocak’ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Rusya, Küba, Çin, Meksika ve Türkiye ise Venezuela hükümetine olan desteklerini açıklamıştı.

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