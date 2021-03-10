Venezuela’nın Tatbikatı Hangi Ülkeyi Hedef Alıyor?

Venezuela ordusu üç gün boyunca geniş çaplı bir askeri tatbikat düzenledi. “Bolivarcı Kalkan - Başkomutan Hugo Chavez 2021” adı verilen tatbikatın amacının olası bir işgal girişimine ve terörizme karşı mücadeleyi kapsadığı açıklandı. Tatbikatta ağır silahlara sahip teröristlerce rehin alınan kişileri kurtarma operasyonundan olası hava saldırılarına karşı savunmaya kadar bir dizi simülasyon gerçekleştirildi. Tatbikata kara, deniz, hava kuvvetleri ve ulusal muhafızların yanı sıra sayıları 4 milyon 500 bini aşan milis kuvvetler de katıldı.
Venezuela Genelkurmay Başkanı Padrino Lopez konuyla ilgili açıklamasında Bolivarcı Kalkan’ın olası dış tehditlere karşı ülke topraklarını savunma amaçlı yapıldığını ve Venezuela’nın barışçı bir ülke olduğunu söylerken Stratejik Harekatlar Komutanı Remigio Ceballos ”Bazı ülkelerin Venezuela devletini parçalamaya yönelik niyetleri olduğunu gözlemliyoruz ve yaptığımız tatbikatlar olası tehditlere karşı devletimizi korumaya yönelik bir hazırlık” dedi.
Tatbikatla ilgili açıklamada yer alan “işgal girişimi” ifadesiyle hangi ülkenin kastedildiği net olarak belirtilmese de aralarında 2 bin 200 km sınır bulunan Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler bir süredir oldukça gergin. Venezuela hükümeti en önemli askeri tehdit olarak Kolombiya hükümetini görüyor.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkesindeki darde denemelerinden kendisine yönelik suikast girişimlerine kadar birçok olayda Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’nin parmağı olduğunu iddia ederken, Duque de Maduro’yu Venezuela’da uyuşturucu kaçakçılarını ve gerillaları koruyup kollamakla suçluyor.
İki ülke hükümetleri arasındaki gerginlik, Duque’nin geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu ve terörle mücadele kapsamında Venezuela’ya sınır ötesi harekat düzenleyebileceğini duyurmasıyla arttı.
Maduro Kolombiya’nın olası bir sınır ihlaline karşı Venezuela ordusuna “Namlularınızı temizleyin” diyerek teyakkuzda olmaları talimatı verdi ve sınırdan her türlü sızma girişimine anında en sert biçimde yanıt verileceğini söyledi.
Kolombiya hükümetinin Venezuela savunmasına hasar verme, sabotaj ve hırsızlık girişimlerinde bulunduğunu iddia eden Maduro, Venezuela askeri istihbaratının Duque hükümetinin bugüne kadar 600’den fazla Venezuelalı askere rüşvet teklif etmekle suçluyor.
Uzmanlar tatbikatın ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde yapıldığının da gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bir süre önce Avrupa Birliği’nin Venezuelalı bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım kararı almasının ardından Maduro hükümeti AB büyükelçisini sınırdışı etmişti.
Ayrıca Biden hükümeti ilk olarak 2015 yılında eski Başkan Barack Obama tarafından çıkarılan ve Venezuela’yı Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik bir tehdit olarak gören kararnamenin süresini bir yıl daha uzatmıştı.