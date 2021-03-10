Venezuela’nın Tatbikatı Hangi Ülkeyi Hedef Alıyor?

Venezuela ordusu üç gün boyunca geniş çaplı bir askeri tatbikat düzenledi. “Bolivarcı Kalkan - Başkomutan Hugo Chavez 2021” adı verilen tatbikatın amacının olası bir işgal girişimine ve terörizme karşı mücadeleyi kapsadığı açıklandı. Tatbikatta ağır silahlara sahip teröristlerce rehin alınan kişileri kurtarma operasyonundan olası hava saldırılarına karşı savunmaya kadar bir dizi simülasyon gerçekleştirildi. Tatbikata kara, deniz, hava kuvvetleri ve ulusal muhafızların yanı sıra sayıları 4 milyon 500 bini aşan milis kuvvetler de katıldı.

Venezuela Genelkurmay Başkanı Padrino Lopez konuyla ilgili açıklamasında Bolivarcı Kalkan’ın olası dış tehditlere karşı ülke topraklarını savunma amaçlı yapıldığını ve Venezuela’nın barışçı bir ülke olduğunu söylerken Stratejik Harekatlar Komutanı Remigio Ceballos ”Bazı ülkelerin Venezuela devletini parçalamaya yönelik niyetleri olduğunu gözlemliyoruz ve yaptığımız tatbikatlar olası tehditlere karşı devletimizi korumaya yönelik bir hazırlık” dedi.

Tatbikatla ilgili açıklamada yer alan “işgal girişimi” ifadesiyle hangi ülkenin kastedildiği net olarak belirtilmese de aralarında 2 bin 200 km sınır bulunan Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler bir süredir oldukça gergin. Venezuela hükümeti en önemli askeri tehdit olarak Kolombiya hükümetini görüyor.