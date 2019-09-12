Venezuela'nın TIAR'a dönüşüne yeşil ışık

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Venezuela'nın, Rio Paktı olarak bilinen uluslararası askeri savunma sözleşmesi "Amerikalılar Arası Karşılıklı Yardım Antlaşması"na (TIAR) yeniden katılabilmesi için TIAR İstişare Kurulu oluşturulmasını onayladı.

OAS Daimi Konseyinde yapılan oylamada Venezuela'nın TIAR'a dönüşü için istişare kurulu oluşturulması oy çokluğuyla kabul edilerek, yeşil ışık yakıldı. Buna göre TIAR ülkesi üyelerin dışişleri bakanları eylül ayı içerisinde Venezuela'nın TIAR'a dönüşünü tartışmak için bir araya gelecek.

TIAR İstişare Kurulu oluşturulması için, aralarında ABD, Brezilya, Arjantin ve Şili'nin de bulunduğu 12 ülke evet oyu verirken, Peru, Panama, Uruguay ve Kosta Rika ise karşı oy kullandı.

Meksika'nın OAS Daimi Temsilcisi Luz Elena Banos Rivas, "TIAR'ın Venezuela'da uygulanmasını kabul edilemez" olarak değerlendirerek, "Amerika kıtasında TIAR'ın uygulanmasını gerektiren silahlı bir çatışma olmadığını düşünüyoruz. Bölgede bir askeri müdahale istenmiyorsa, bu mekanizmanın uygulanmasına da gerek yok." diye konuştu.