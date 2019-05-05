Venezuela'nın Washington Büyükelçiliğindeki eylemler sürüyor

WASHINGTON (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren bir grup Amerikalı gösterici, Venezuela'nın Washington'daki büyükelçilik binasında ABD'yi hedef alan eylemlerine devam ediyor.

Ocak ayında Venezuelalı diplomatların terk ettiği binaya yerleşen bir grup gösterici, yaklaşık bir haftadır bina içinde ve önünde eylemlerini sürdürüyor.

Kadın aktivist grubu CodePink'in başını çektiği göstericiler, dün de ellerinde "ABD, elini Venezuela'dan çek", "ABD'nin darbe girişimine hayır" ve "Dünyanın en büyük emperyalisti ABD" başlıklı pankartlar taşıyarak ve sloganlar atarak eylemlerine devam etti.

Washington DC polisi ile Gizli Servis polislerinin nezaret ettiği göstericiler, tüm ısrarlara rağmen elçilik binasını boşaltmayacaklarını açıkladı.

Kendilerini Venezuela hükümeti çalışanlarının binaya davet ettiğini belirten göstericiler, polisin kendilerini zorla çıkarmaya hakkı olmadığını savunuyor.

Maduro yönetiminin diplomatları geri gelinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini vurgulayan göstericiler, "binayı ABD'nin işgalinden koruduklarını" ifade ettiler.

ABD ile Venezuela arasındaki kriz devam ederken ABD yönetimi, ocak ayında Birleşmiş Milletleri söz konusu krizi görüşmek için toplanmaya davet etmiş, bu davetin ardından Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini ve bu ülkedeki büyükelçilik ve konsoloslukları kapatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

