Venezuela’nın Yüzde 60’ında Suç Çeteleri Etkili

Venezuela, Latin Amerika ülkeleri arasında şiddetin en yaygın olduğu ülkelerden biri. Venezuela Şiddet Gözlemevi(OVV) adlı sivil toplum örgütünün 2020 raporuna göre ülke şiddete bağlı 11 bin 891 ölümle Latin Amerika’da ilk sırada yer alıyor.

Başta başkent Caracas olmak üzere özellikle halkın yaklaşık yüzde 60’ının yaşadığı ‘barrio’ denilen yoksul gecekondu bölgelerinde bazı mahalleleri ve semtlerin kontrolü tamamen suç örgütlerinde bulunuyor. Bu bölgelere güvenlik güçleri bile giremiyor ve buralarda mahalle sakinlerinin güvenliğinden, komşular arası sorunlardan ticarete kadar hemen her şeyi bu çeteler yönetiyor.

Uyuşturucu ve silah ticaretinden gasp ve adam kaçırmaya kadar birçok yasadışı işi yapan bu gruplarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda son dönemlerde ciddi bir artış yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde uzun namlulu silahlarla donanmış 30 kişilik bir grup trafiği keserek, içerideki silahları almak için Ulusal Muhafızlar Komutanlık merkezlerinden birine saldırmıştı ve o esnada işyerine motoruyla gitmeye çalışan bir doktoru durdurarak motorunu gasp etmişti.