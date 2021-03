Venezuela’nın Yüzde 60’ında Suç Çeteleri Etkili

Başta başkent Caracas olmak üzere özellikle halkın yaklaşık yüzde 60’ının yaşadığı ‘barrio’ denilen yoksul gecekondu bölgelerinde bazı mahalleleri ve semtlerin kontrolü tamamen suç örgütlerinde bulunuyor. Bu bölgelere güvenlik güçleri bile giremiyor ve buralarda mahalle sakinlerinin güvenliğinden, komşular arası sorunlardan ticarete kadar hemen her şeyi bu çeteler yönetiyor.

Görüntüleri sosyal medyada da olan bu olayda üzerine silah doğrultulan sağlık mensubu “Size yemin ederim ki ben sağlık çalışanıyım, klinikten geliyorum” diyor ve isterlerse kimliğine bakabileceklerini söylüyor. Keza kimlik kartı motor sahibinin aylık gelirinin ayda 5 doların altında olduğunun tescili ancak doktor, motorunun götürülmesine engel olamıyor. Bu tür vakalarda saldırganlara direnmenin çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor. Doktor olay yerinden hızla kaçarak kurtulabiliyor.

“Sağlıkçılara dokunmuyoruz”

Venezuela’da sağlık çalışanlarının eldiven, maske, alkol gibi en basit gereksinimlerin bile tedariğinde ciddi sorunlar yaşanmasına rağmen pandemiyle mücadeleye devam ederken işinden dönen bir doktorun motorunun gasp edilmesi özellikle sosyal medyada ciddi tepkilere neden oldu.

Motorun çalınmasından birkaç gün sonra suç çeteleri doktora ulaşarak motorunu geri iade edeceklerini söyledi. Motorunu bıraktıkları yeri tarif etti ve tereddüt etmeden gidip motorunu alabileceğini bildirdi. Çete mensupları kendilerinin sağlıkçılara dokunmadıklarını ve doktorun da bu bilgiyi tüm sağlık çalışanlarına iletmesi istedi.

Venezuela’da pandemide her yaşamını yitiren her 4 kişiden biri sağlık personeli. Ülkede dikkat çeken diğer bir detaysa 2020 yılında Venezuela’da şiddetten dolayı yaşanan ölümlerin, virüs kaynaklı can kayıplarından 11 kat daha fazla olduğu.