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"Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 06:53 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Venezuela'ya Panama üzerinden 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız. Arkadaşlar bunun tedarik edilmesi için çalışıyorlar. Dolayısıyla en kısa zamanda bu sevkiyat yapılacak" - "Ramazan münasebetiyle arkadaşlarımız Surinam'dalar. Orada gıda dağıtımı yapıyorlar, yetimler için iftar verdiler" - "Kolombiya'da 6 milyon kişi insani yardıma muhtaç. Bizim afet ve mültecilik konusundaki tecrübelerimizden istifade etmek istiyorlar"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "İlk etapta Venezuela'ya Panama üzerinden 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız. Şu an arkadaşlar bunun tedarik edilmesi için çalışıyorlar. Dolayısıyla en kısa zamanda bu sevkiyat yapılacak." dedi.

21. Amerikalararası Konferans için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de bulunan Kınık, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın büyükelçilik rezidansında verdiği iftara katıldı.

Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikalararası Konferansın, Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından her kıta bölgesinde 4 yılda bir yapıldığını belirterek, "Konferansa katılım gayet iyiydi. 35 farklı ülkeden 200'e yakın katılımcı vardı. Kuzey ve Güney Amerika ile Karayip Adalarındaki insani yardım, afet, göç ve fakirlik gibi meseleler gündeme getirildi. Konferansta hem Türk Kızılayı olarak bir delegasyonumuz vardı hem de ben Avrupa ve Orta Asya Bölge Başkanı sıfatımla buradaydım." diye konuştu.

Türk Kızılayı'nın Amerika bölgesinde çalıştığına dikkati çeken Kınık, "Özellikle afet dönemlerinde biz aşağı yukarı bütün bölgelerde çalışıyoruz. Haiti'de, Meksika'da, volkan patlaması sonrası Guatemala'da çalıştık. Şu an Ramazan münasebetiyle arkadaşlarımız Surinam'dalar. Orada gıda dağıtımı yapıyorlar, yetimler için iftar verdiler. Hatta kara ulaşımı olmayan yerlere denizden ulaşım sağlıyorlar." sözlerini sarfetti.

- "Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız"

Kınık, Venezuela'daki gerilimin ülkeye tıbbi ve insani yardımın girişine engel olduğunu belirterek, "Venezuela Kızılhaç Başkanı, Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonumuzun Amerika Direktörüyle bir görüşme yaptık. İlk etapta Venezuela'ya Panama üzerinden 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız. Şu an arkadaşlar bunun tedarik edilmesi için çalışıyorlar. Dolayısıyla en kısa zamanda bu sevkiyat yapılacak. İlerleyen süreçte Venezuela'ya yönelik insani yardım koridorları açılırsa ki Venezuela'da bu anlamda hem hükümet hem de muhalefetle görüşmeler yapıldı, dolayısıyla yardımlar bu anlamda oraya ulaşmış olacak." dedi.

Kolombiya'da da birçok ihtiyaç sahibi olduğunu söyleyen Kınık, "Kolombiya'daki iç savaş ve barış süreci noktasında da ciddi bir insani ihtiyaç söz konusu. 6 milyon kişi insani yardıma muhtaç. 1.9 milyon insan da Venezuela'dan Kolombiya'ya gelmiş ve yardıma muhtaç durumdalar. Bizim Türkiye'deki afet ve mültecilik konusundaki tecrübelerimizden istifade etmek istiyorlar. İki ülkeyle bir iş birliği anlaşması imzalayarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay

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