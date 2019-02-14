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Venezuela'ya 933 ton ilaç ve gıda malzemesi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:59 | Son Güncelleme

Hükümetin, Küba ve Çin ile yaptığı anlaşmalar neticesinde temin edilen 64 konteyner dolusu ilaç ve gıda malzemesi Caracas'ın kuzeyindeki La Guaira Limanı'na ulaştı

Venezuela'nın Küba ve Çin ile yaptığı anlaşmalar neticesinde temin edilen ilaç ve gıda ürünlerinden oluşan 933 ton malzeme ülkeye ulaştı.

Venezuela basın organı Ultimas Noticias'ın haberine göre, ülkeye Çin ve Küba ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde gönderilen 933 ton aşı, antibiyotik, ağrı kesici ve gıda malzemesi, Sağlık Bakanı Carlos Alvarado tarafından La Guaira Limanı'nda teslim alındı.

Alvarado, burada yaptığı açıklamada "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda ülkede ilaç ihtiyacının karşılanması için 64 konteynerin teslim alındığını, hükümetin bu alana 25 milyon avro kaynak ayırdığını belirtti, bunun Venezuela'da muhalefetin ülkeye sokmaya çalıştığı ABD'nin "insani yardım" miktarından fazla olduğuna dikkati çekti.

Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" iddiaları, ABD ve Batı destekli muhalefet ile hükümet arasındaki kavganın en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yaptığı konuşmada ülkede bir insani kriz olduğunu ve konuyu 3 bölgeden uluslararası yardım getirerek çözeceklerini öne sürmüştü.

Guaido salı günü düzenlenen mitingde ise Kolombiya ve Brezilya'da toplanan yardımları, 23 Şubat'ta ülkeye sokma girişiminde bulunacaklarını duyurmuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da önceki gün yaptığı açıklamada, Venezuela'nın kuzeyindeki Karayip Denizi'nde ülkesine bağlı Curacao Adası'nın ABD yardımları için toplanma bölgesi olacağını kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
933 ton malzeme Venezuela

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