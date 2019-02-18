HABER

Venezuela'ya alınmayan AP üyeleri şanslarını yeniden deneycek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 22:12 | Son Güncelleme

AP üyesi Jose Ignacio Salafranca, Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo'nun daveti üzerine, 23 Şubat'ta "insani yardımların" Venezuela'ya girişine "eşlik edeceklerini" açıkladı

Venezuela'ya "komplo içinde oldukları" gerekçesiyle alınmayan Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, ülkeye Kolombiya sınırından girmeyi deneyecek.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşmek üzere ülkeye gelen ancak havaalanından geri gönderilen AP üyelerinden Jose Ignacio Salafranca, Kolombiya'da yayın yapan Blu Radyo'ya konuştu.

Salafranca, herhangi bir gerekçe gösterilmeden İspanya'nın başkenti Madrid'e giden uçağa bindirildiklerini belirterek Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo'nun daveti üzerine, 23 Şubat'ta "insani yardımların" Venezuela'ya girişine "eşlik edeceklerini" söyledi.

- "Daveti kabul ettik"

Heyetteki diğer bir isim Gonzalez Pons da Madrid'de yaptığı açıklamada, Trujillo'dan davet aldıklarını dile getirerek "Daveti kabul ettik ve Cucuta'dan (Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki kasabası) gıda ve ilaçlarla geçmeye çalışacağız." dedi.

Ancak her iki AP üyesi de Venezuela ordusunun sınırları kapatmasına rağmen ülkeye nasıl gireceklerine ilişkin bilgi vermedi.

- "İnsani yardım" konusu

Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardım tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Baskılara rağmen Maduro'ya sadık kalmayı sürdüren ordu, sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kasabasındaki bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

600 bin kişinin gönüllü olduğu "yardım" girişinin engellenmesinin, ABD tarafından olası bir müdahale için kullanılabileceği değerlendiriliyor.

- "Komplo amacıyla ziyaret"

Avrupa'daki sağ partilerden AP üyeleri İspanyol Gonzalez Pons, Gabriel Mato Adrover, Jose Ignacio Salafranca ve Juan Salafranca ile Hollandalı Esther de Lange ve Portekizli Paulo Rangel, Guaido'nun daveti üzerine dün Venezuela'ya gitmiş ancak ülkeye alınmamıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkeyi komplo amacıyla ziyaret etme niyetindeki bir grup parlamenterin, kabul edilmeyecekleri ve provokasyondan kaçınmaları konusunda diplomatik kanallar aracılığıyla uyarıldığını söylemişti.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın saatlerce ne için bekledilerKuyruğun sonu gelmedi! Bakın saatlerce ne için beklediler
Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Nicolas Maduro Juan Guaido kolombiya venezula

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız

Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reina katliamı davasında flaş karar!

Reina katliamı davasında flaş karar!

18 Şubat 2019 10 Numara çekiliş sonuçları

18 Şubat 2019 10 Numara çekiliş sonuçları

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda: Bugün itibarıyla görevimden çekileceğim

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda

Ankara'da 9 yıl önceki Sevgi Aslan cinayetinde 'kanlı eşarp' detayı

9 yıl önceki sır cinayette 'kanlı eşarp' detayı

Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD- Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Sakarya'da bir kişi kazada ağır yaralandı, kızının çalıştığı hastanede öldü

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.