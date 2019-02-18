Venezuela'ya alınmayan AP üyeleri şanslarını yeniden deneycek

Venezuela'ya "komplo içinde oldukları" gerekçesiyle alınmayan Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, ülkeye Kolombiya sınırından girmeyi deneyecek.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşmek üzere ülkeye gelen ancak havaalanından geri gönderilen AP üyelerinden Jose Ignacio Salafranca, Kolombiya'da yayın yapan Blu Radyo'ya konuştu.

Salafranca, herhangi bir gerekçe gösterilmeden İspanya'nın başkenti Madrid'e giden uçağa bindirildiklerini belirterek Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo'nun daveti üzerine, 23 Şubat'ta "insani yardımların" Venezuela'ya girişine "eşlik edeceklerini" söyledi.

- "Daveti kabul ettik"

Heyetteki diğer bir isim Gonzalez Pons da Madrid'de yaptığı açıklamada, Trujillo'dan davet aldıklarını dile getirerek "Daveti kabul ettik ve Cucuta'dan (Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki kasabası) gıda ve ilaçlarla geçmeye çalışacağız." dedi.

Ancak her iki AP üyesi de Venezuela ordusunun sınırları kapatmasına rağmen ülkeye nasıl gireceklerine ilişkin bilgi vermedi.