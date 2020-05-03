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Venezuela’ya Denizden Sızma Girişimi İddiası

03.05.2020 20:46 | Son Güncelleme

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol Pazar sabah saatlerinde bir grup paralı askerin deniz yoluyla Venezuela’ya girmek isterken tespit edildiğini belirtti

Venezuela’ya Denizden Sızma Girişimi İddiası

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol Pazar sabah saatlerinde bir grup paralı askerin deniz yoluyla Venezuela’ya girmek isterken tespit edildiğini ve güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda sızma girişiminde bulunan unsurların bir kısmının etkisiz hale getirildiğini diğerlerinin de gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Reverol, Kolombiya üzerinden ülkeye sürat tekneleriyle sızmaya çalışan paralı askerlerin, bazı üst düzey hükümet görevlilerine suikast düzenlemek, ülkedeki şiddet olaylarını körükleyerek kaos ortamı yaratmak ve darbe yapmak maksadıyla Venezuela’ya geldiklerini iddia etti.

Çatışmanın yaşandığı Macuto şehri, başkent Caracas’a yaklaşık 45 dk mesafede. Şu anda Caracas’a girişler kapatılmış durumda ve güvenlik kuvvetleri kara, hava ve denizden arama ve tarama çalışmalarına devam ediyor. Hükümete yakın kaynaklar ülkeye daha farklı noktalardan da giriş yapıldığını ayrıca operasyonda ele geçirilen silahlar arasında, 30 Nisan 2019’da başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminde, ordu cephaneliğinden çalınan silahların da bulunduğunu iddia ediyor.

Hükümette Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan sonra gelen Diosdado Cabello çatışmalarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve biri ABD Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (DEA) mensubu olduğunu itiraf eden olmak üzereiki kişinin de gözaltına alındığını söyledi. Ölenler arasında geçenlerde ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla götürülen Venezuelalı eski general Cliver Alcala’nın ekibinden Panter kod adlı Robert Colina’nın da bulunduğu belirtiliyor. Robert Colina darbe girişimine adının karışması üzerine Kolombiya’ya kaçmıştı. Diosdado Cabello, yaşananların arkasında ABD’nin, Kolombiya’nın ve uyuşturucu kartellerinin olduğunu iddia etti.

Muhalif Juan Guaido’nun basın bürosu başkanı Alberto Ravell ise tüm olup bitenler, Macuto’da yaşananların sahte haber olduğunu gösteriyor dedi.

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