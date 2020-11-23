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Venezuela'ya Göçmenlerin Gönderdiği Paraya Pandemi Engeli

23.11.2020 23:00 | Son Güncelleme:
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Venezuela'ya Göçmenlerin Gönderdiği Paraya Pandemi Engeli

Sivil toplum örgütlerinin 5 kişilik bir ailenin mutfak masraflarının en az 150 dolar olduğunu belirttiği ülkede yüzbinlerce kişi, krizden dolayı yurtdışına göçen akrabalarının gönderdiği parayla yaşamını sürdürüyordu

Son yıllarda yaşanan ağır ekonomik krizle birlikte alım gücünün bitme noktasına geldiği 30 milyon nüfuslu Venezuela’da 4 milyonu emekli, 3 milyonu kamu kurumlarında çalışan en az 7 milyon kişinin maaşı 3 doların altına tekabül ediyor.

Sivil toplum örgütlerinin 5 kişilik bir ailenin mutfak masraflarının en az 150 dolar olduğunu belirttiği ülkede yüzbinlerce kişi, krizden dolayı yurtdışına göçen akrabalarının gönderdiği parayla yaşamını sürdürüyor. Uzmanlar Venezuela’da her 4 kişiden birinin yurtdışından gönderilen para desteği ile yaşamını idame ettiğini bildiriyor.

Ancak pandemiyle birlikte, yurtdışında çoğu güvencesiz çalışan Venezuelalı göçmelerin işlerini kaybetmesi ya da gelirlerinin düşmesi, bu gurbetçilerin Venezuela’daki ailelerine yaptıkları para desteğinin azalmasına ya da tamamen kesilmesine neden oluyor. Bugün Venezuela’da gurbetçi döviziyle yaşayan birçok aile, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Gurbetçi desteği yarı yarıya azaldı

Venezuelalı ekonomi danışmanı César Aristimuño, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda Venezuela’ya gurbetçilerin geçen yıl toplamda 4 milyar dolara yakın para gönderdiğini ama bu yıl pandemiden dolayı bu miktarın yarı yarıya düşerek 2 milyar dolara indiğini söyledi.

Venezuela’da 8 milyondan fazla kişinin yurtdışındaki akrabalarından para desteği aldığını belirten Aristimuno, gönderilen döviz miktarındaki düşüşün ülkedeki yoksulluğu arttıracağına dikkat çekiyor. Ayrıca Venezuela’da dolar bazında da fiyatların arttığını söyleyen Aristimuno, örneğin geçen yıl mutfak masraflarını 100 dolarla karşılayan bir ailenin, bugün aynı ürünleri almak için 135 dolara gereksinimi olduğunu belirtiyor.

VOA Türkçe’ye bu yıl Venezuela’da yerli üretimin yüzde 40 ile 60 arasında düşmesini beklediklerini ifade eden Cesar Aristimuno, ayrıca “Gurbetçilerin gönderdikleri paradaki azalmanın yanı sıra, ürün fiyatlarının döviz bazında da artması, hükümetin sosyal yardımlarda kesintiye gitmesi, yüksek enflasyon ve alım gücünün kaybolması gibi faktörler, yoksulluğun artmasına ve tüketimin azalmasına neden oluyor” dedi.

BM verilerine göre son beş yılda 5 milyondan fazla kişinin sosyoekonomik gerekçelerle yurtdışına göç ettiği Venezuela’da, Uluslararası Göç Örgütü 2021 yılında yeni bir göç dalgası endişesi yaşadıklarını bildiriyor.

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