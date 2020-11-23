Venezuela'ya Göçmenlerin Gönderdiği Paraya Pandemi Engeli

Son yıllarda yaşanan ağır ekonomik krizle birlikte alım gücünün bitme noktasına geldiği 30 milyon nüfuslu Venezuela’da 4 milyonu emekli, 3 milyonu kamu kurumlarında çalışan en az 7 milyon kişinin maaşı 3 doların altına tekabül ediyor.

Sivil toplum örgütlerinin 5 kişilik bir ailenin mutfak masraflarının en az 150 dolar olduğunu belirttiği ülkede yüzbinlerce kişi, krizden dolayı yurtdışına göçen akrabalarının gönderdiği parayla yaşamını sürdürüyor. Uzmanlar Venezuela’da her 4 kişiden birinin yurtdışından gönderilen para desteği ile yaşamını idame ettiğini bildiriyor.

Ancak pandemiyle birlikte, yurtdışında çoğu güvencesiz çalışan Venezuelalı göçmelerin işlerini kaybetmesi ya da gelirlerinin düşmesi, bu gurbetçilerin Venezuela’daki ailelerine yaptıkları para desteğinin azalmasına ya da tamamen kesilmesine neden oluyor. Bugün Venezuela’da gurbetçi döviziyle yaşayan birçok aile, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Gurbetçi desteği yarı yarıya azaldı

Venezuelalı ekonomi danışmanı César Aristimuño, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda Venezuela’ya gurbetçilerin geçen yıl toplamda 4 milyar dolara yakın para gönderdiğini ama bu yıl pandemiden dolayı bu miktarın yarı yarıya düşerek 2 milyar dolara indiğini söyledi.