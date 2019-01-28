Venezuela'ya petrol yaptırımı ABD'nin gündeminde

Bu kararı tanımayan ABD ise petrol yaptırımını gündemine aldı.Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından yaşanan süreçte Maduro hükümeti ile Washington arasındaki gerilim tırmanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan Washington ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklayarak ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat verdi.

Bunun üzerine bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "ABD, Maduro rejimini Venezuela hükümeti olarak tanımamaktadır. Bu nedenle ABD'ye göre eski devlet başkanı Nicolas Maduro'nun diplomatik ilişkileri kesmek için yasal yetkisi yok" ifadesini kullandı.

"ABD, Venezuela ile ilişkilerini, misyonumuzu Venezuela'da kalmaya davet eden geçici devlet başkanı Guaido'nun hükümeti aracılığıyla sürdürecek" açıklamasında bulunan Pompeo, ABD'li diplomatların bu ülkeden ayrılmayı planlamadığını söyledi.

Pompeo, Venezuela ordusu ve güvenlik güçlerini de "tüm Venezuelalıların yanı sıra Venezuela'daki ABD ve diğer ülke vatandaşlarını da korumaya devam etmeye" çağırdı. Pompeo ayrıca, ABD'nin, Amerikan diplomatik misyonunun güvenliğinin "tehlikeye atılması" durumunda sorumluluların cezalandırılması için "uygun" adımları atacağını sözlerine ekledi.