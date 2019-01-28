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Venezuela'ya petrol yaptırımı ABD'nin gündeminde

28.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet lideri Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Venezuela'ya petrol yaptırımı ABD'nin gündeminde

Bu kararı tanımayan ABD ise petrol yaptırımını gündemine aldı.Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından yaşanan süreçte Maduro hükümeti ile Washington arasındaki gerilim tırmanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan Washington ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklayarak ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat verdi.

Bunun üzerine bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "ABD, Maduro rejimini Venezuela hükümeti olarak tanımamaktadır. Bu nedenle ABD'ye göre eski devlet başkanı Nicolas Maduro'nun diplomatik ilişkileri kesmek için yasal yetkisi yok" ifadesini kullandı.

"ABD, Venezuela ile ilişkilerini, misyonumuzu Venezuela'da kalmaya davet eden geçici devlet başkanı Guaido'nun hükümeti aracılığıyla sürdürecek" açıklamasında bulunan Pompeo, ABD'li diplomatların bu ülkeden ayrılmayı planlamadığını söyledi.

Pompeo, Venezuela ordusu ve güvenlik güçlerini de "tüm Venezuelalıların yanı sıra Venezuela'daki ABD ve diğer ülke vatandaşlarını da korumaya devam etmeye" çağırdı. Pompeo ayrıca, ABD'nin, Amerikan diplomatik misyonunun güvenliğinin "tehlikeye atılması" durumunda sorumluluların cezalandırılması için "uygun" adımları atacağını sözlerine ekledi.

ABD'den yaptırım uyarısı

Washington'ın Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ordusu tarafından desteklenen sosyalist Maduro hükümetini "gayrimeşru" diye tanımlamıştı. Trump, ABD'nin Venezuela'ya yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunmayı düşünüp düşünmediğine dair soruya ise "Hiçbir şey düşünmüyoruz ama tüm seçenekler masada" yanıtını vermişti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili ise Venezuela'nın petrol ve altın sektörlerine yönelik yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulundu.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Venezuela Ulusal Meclisi üyelerine ya da diğer meşru hükümet yetkililerine zarar vermeyi seçerlerse" ABD'nin bu yaptırımların yanı sıra başka önlemler de alabileceğini söyledi. Ancak yetkili bu adımların ne olacağını belirtmedi.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar, Trump yönetiminin, petrol yaptırımını bu hafta içinde uygulayabileceğini söyledi.

ABD'nin yanı sıra aralarında Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Kanada'nın da bulunduğu 10'dan fazla ülke de Guaido hükümetini tanıdığını açıkladı. Meksika ve Küba ise Maduro'ya destek verdi.

Erdoğan'dan Maduro'ya destek

Maduro'ya desteğini bildiren liderlerden biri de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın Maduro'yu arayarak "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız" dediğini aktardı.

Kalın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır" ifadesini kullandı. Kalın, mesajında "#WeAreMADURO" (Maduro'yuz) etiketine de yer verdi.

DW,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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