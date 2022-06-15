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Venezuela’ya Seçime Hile Karıştırmaktan 1,5 Milyar Dolarlık Dava

14.06.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 yıl boyunca Venezuela’ya elektronik oy verme sistemlerini tedarik eden Smartmatic şirketi, Kurucu Meclis seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı ve varlıklarına el koyulduğu gerekçesiyle 1,5 milyar dolarlık tazminat talep etti

Venezuela’ya Seçime Hile Karıştırmaktan 1,5 Milyar Dolarlık Dava

Venezuela’da seçimlerde elektronik oy verme sistemini tedarik eden ve seçim sonucuna ilişkin uygulamaları yöneten teknoloji şirketi Smartmatic, 2017 yılında yapılan Kurucu Meclis seçimlerinde sonuçlarının değiştirildiği ve varlıklarına hükümet tarafından el konulduğu gerekçesiyle Venezuela’ya 1,5 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

VOA Türkçe’nin ulaştığı Smartmatic yetkilileri, çokuluslu şirketin iştiraklerinden olan İngiliz SGO Corporation Limited firmasının, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi'ne (ICSID) başvurduğunu tasdik etti.

Halihazırda devam eden bir dava süreci olduğu için bilgi vermekten kaçındıklarını ifade eden yetkililer SGO’nun iddialarını uluslararası mahkemeye sunmak için hazır olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta da Ibero-Amerikan Tahkim Merkezi’nde (CIAR) yatırım tahkimi davası açan SGO’nun iddianameleri arasında çalışanlarının manipüle edilen seçim sonuçlarını onaylamaya zorlanması, hükümetin yükümlü olduğu ödemeleri yapmaması ve Smartmatic’in Venezuela’daki maddi ve maddi olmayan varlıklarına dolaylı olarak el konulması gibi başlıklar bulunuyor.

Tartışmalı Kurucu Meclis seçimleri

2015 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde muhalif partilerin Ulusal Meclis’te çoğunluğu ele geçirmesinin ardından yasama, yürütme ve yargı kurumlarının işlemez hale gelmesine iktidardaki Nicolas Maduro’nun çözümü, yeni bir anayasa için Kurucu Meclis oluşturmak oldu.

Muhalefetin, Maduro’nun halkın iradesini boşa çıkararak Ulusal Meclis’i baypas etmek ve başkanın yetkilerini arttırmak için yapıldığı gibi gerekçelerle katılmadığı seçimlerde, muhalif partiler 7,2 milyon kişinin katıldığı bir halkoylaması yaparak seçime itiraz etmiş ve Kurucu Meclis seçimlerine meşru olmadığı için katılmama kararı almıştı.

Sokak protestolarında yaklaşık 12 kişinin yaşamını yitirdiği bir süreçte yapılan seçimlere katılım, Ulusal Seçim Konseyi’ne (CNE) göre yüzde 41,53’le 8,1 milyona yakın olmuştu ancak bu sonuca Smartmatic firmasının direktörü Antonio Mugica itiraz etti. Mugica oy verme makinelerindeki seçime katılımın CNE’nin açıkladığından en az 1 milyon az yani muhalefetin yaptığı halkoylamasından daha düşük olduğunu iddia etmişti.

2017 seçimlerinden sonra, seçim sisteminin ve CNE’nin güvenilirliğini yitirdiği gerekçesiyle muhalefet 2018 yılında Maduro’nun yeniden başkan seçildiği seçimlere de katılmamış ve ülke birbiri tarafından tanınmayan biri kurucu, biri muhalif, diğeri de iktidarın çoğunlukta olduğu üç meclis ve iki başkanın olduğu siyasi bir kriz sürecine girmişti.

Venezuela’da hükümet kaynaklarıysa Smartmatic’in tüm denetimlere katıldığını ve iddiasının temelsiz ve sorumsuzca olduğunu iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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