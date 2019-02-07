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"Venezuela'ya yönelik askeri müdahale felaket olur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:29 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov: - "(Venezuela'ya askeri müdahale) Dökülecek kan ve yaşanacak olaylar Venezuela dışındaki ülkelere de sıçrayacaktır. Böyle bir müdahale felakete yol açar"

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahaleyi "en kötü senaryo" olarak nitelendirerek "Böyle bir müdahale felakete yol açar." dedi.

Ryabkov, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Venezuela'da yaşanan süreci endişeyle takip ettiklerini söyledi.

Venezuela'ya komşu ülkelerin artan faaliyetlerine dikkati çeken Ryabkov, "Bölgedeki ülkelerin, Venezuela ve çevresinde etki sahibi olmak isteyen ülkelerle temaslarını artırdıklarını gözlemlemekteyiz." diye konuştu.

Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahale ihtimalini değerlendiren Ryabkov, "Bu en kötü senaryo olur ve sonuçlarını kestirmek son derece güç. Dökülecek kan ve yaşanacak olaylar Venezuela dışındaki ülkelere de sıçrayacaktır. Bu tür maceraperest girişimlere karşı uyarıda bulunuyoruz. Böyle bir müdahale felakete yol açar." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından Rusya'nın gerekli güvenlik önlemlerini alacağına işaret eden Ryabkov, şöyle konuştu:

"Ancak eğer ABD anlaşmayı tekrar müzakere etmek isterse kapımız buna açık. Amerikalı ortaklarımız bize yeni makul bir anlaşma sunarsa bunu değerlendirmeye hazırız. Ancak henüz bu yönde bir teklif almadık."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1 Şubat'ta, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı olarak çekildiklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'yi INF’yi ihlal etmekle suçlayarak "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD INF Rusya Venezuela

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