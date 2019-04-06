- "Venezuela’yı emperyalizmin ayakkabısındaki çakıl taşı olarak tanıyoruz"

Venezuela'da müzik ve sinema yaptıklarını ve kültürle yaşadıklarını belirten Reyes, "Yani emperyalizmle savaşmanın yanında bunları da yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Reyes, son dönemde dünyada gözlerin sürekli Venezuela'nın üzerinde olduğunu belirterek, "Biz de Venezuela film günleri düzenleyelim dedik. Belki de Venezuela hakkında her zamankinden daha farklı haberler yapmak isteyenler de olabilir." şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Venezuela Sinema Günleri'ni, daha sonra İstanbul ve İzmir'de de düzenleyeceklerini söyledi.

"Venezuela dediğimizde aklımıza Hugo Chavez geliyor, Bolivarcı devrim geliyor. Dünya üzerindeki çocuk müzik eğitimi konusunda en gelişmiş sisteme sahip ülke geliyor. Ve son dönemde Venezuela'yı emperyalizmin ayakkabısındaki küçük çakıl taşı olarak tanıyoruz."

Filmler konusunda özenli bir seçim yaptıklarını belirten Reyes, "1985 yılından bile filmler var. Toplamda 5 filmimiz var. Gerçekten çok enteresan filmler bunlar. Hem anlatımından hem de estetik açıdan güzel önermeleri olan filmler." değerlendirmesinde bulundu.

Reyes, Türkiye'de Venezuela filmlerinin yeterince bilinmediğini belirterek, "Bu filmler Türk sinema izleyicisine Venezuela hakkında çok farklı bir fikir verecek." diye konuştu.

- "Çok yaşa Türkiye"

Türkiye'ye ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Reyes, şöyle devam etti:

"Bu fırsattan istifade, ben bir kez daha, gerek Venezuela halkı gerekse hükümetim Bolivarcı hükümet adına sizlerin şahsında, bizlere desteğini asla esirgemeyen Türk halkına teşekkürü borç biliyorum. Türk halkından aldığımız muazzam kardeşlik duyguları, sürdürdüğümüz savaşta bize güç veriyor."

Venezuela'ya yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin her köşesinden dostluk mesajları yükseldiğine değinen Reyes, "Bu yüzden gerek Venezuela halkı gerekse Bolivarcı hükümet, daima Türk halkının yanında olacaktır. Çok yaşa Türkiye." ifadelerini kullandı.

Venezuela Sinema Günleri kapsamında, nisan ayı boyunca Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde her pazar bir film gösterime girecek.

