Venezuela’yı Terk Edenlerin Sayısı Dört Milyonu Aştı

Venezuela’da yaşanan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle başka ülkelere göç edenlerin sayısı son yedi ayda bir milyon kişiyi aştı. Ülkeden göç edenlerin sayısı bu rekor artışla birlikte dört milyon kişiyi buldu.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü IOM ve Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği UNHCR’ın ortak açıklamasında, Kasım 2018’den bugüne kadar yedi ay gibi kısa bir sürede Venezuela’dan bir milyonu aşkın kişinin ülke dışına çıkması “şaşırtıcı” olarak değerlendirildi.
“Durum endişe verici”
IOM ve UNHCR’ın Venezuelalı göçmenler özel temsilcisi Eduardo Stein, son yedi ayda Venezuela’dan göçün ulaştığı rakamların endişe verici olduğunu söyledi.
Stein, “Bu rakamlar, ülkedeki durumun ne kadar acil olduğunu gösteriyor. Latin Amerika ve Karayip ülkeleri Venezuelalı göçmenleri barındırmak ve yaşadıkları krize cevap vermek için ellerinden geleni yapıyorlar ancak bu ülkelerin herhangi bir uluslararası yardım almadan bu durumu daha fazla sürdürmelerini bekleyemeyiz” diye konuştu.
Ülkelerini terk eden Venezuelalıların çoğunluğunun Latin Amerika ülkelerine göçtükleri, bunlardan yarıdan fazlasının da Kolombiya, Peru, Şili, Ekvator, Arjantin ve Brezilya'da bulunduğu kaydedildi.
“Çocukların durumu korkunç”
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF de Haziran ayı başında Venezuela’da yaşayan çocukların sağlık durumuyla ilgili bir tarama yaptı. Birçok ebeveyn ile bire bir görüşmeler yapan UNICEF yetkilileri, ülkede yaşayan çocukların korkunç bir durum içerisinde bulunduklarını ifade etti.
UNICEF açıklamasında, Venezuela'da kalan çocukların sağlık durumunun korkunç olduğu ve ülkedeki çocukların yaklaşık üçte birinin temel beslenme, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim konusunda yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi.
UNICEF İletişim Direktörü Paloma Escudero, ”Çocukların ihtiyaçları her zaman politikanın üzerinde olmalı. Venezuela yıkıcı bir ekonomik ve siyasi krizin etkisiyle boğuşurken biz de ülkenin savunmasız çocuklarına, her nerede olurlarsa olsunlar, desteğimizi sürdüreceğiz. Çocuklara yönelik insani yardımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.
“Sağlık görevlileri ülkeyi terk etti hastaneler çalışamaz durumda’’
Ülkedeki gözlemlerini paylaşan Escudero, Venezuela’daki insanların kendisine sağlıkta gelinen durumun korkunç olduğunu söylediklerini belirterek, “Ülkeden göç edenler arasında tıp merkezlerinde çalışan doktor ve hemşireler de var. Bu durum yüzünden ülkedeki sağlık merkezlerinde uzman personel sıkıntısı yaşanıyor. Hastane ve sağlık merkezleri minumum kapasitelerle çalışıyor. Çok sayıda ambulans yedek parça olmadığı için çalışamıyor. Giderek artan yakıt sıkıntısı nedeniyle hamile kadınlar bile hastanelere gidemiyor” dedi.
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