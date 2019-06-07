Venezuela’yı Terk Edenlerin Sayısı Dört Milyonu Aştı

Venezuela’da yaşanan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle başka ülkelere göç edenlerin sayısı son yedi ayda bir milyon kişiyi aştı. Ülkeden göç edenlerin sayısı bu rekor artışla birlikte dört milyon kişiyi buldu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü IOM ve Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği UNHCR’ın ortak açıklamasında, Kasım 2018’den bugüne kadar yedi ay gibi kısa bir sürede Venezuela’dan bir milyonu aşkın kişinin ülke dışına çıkması “şaşırtıcı” olarak değerlendirildi.

“Durum endişe verici”

IOM ve UNHCR’ın Venezuelalı göçmenler özel temsilcisi Eduardo Stein, son yedi ayda Venezuela’dan göçün ulaştığı rakamların endişe verici olduğunu söyledi.

Stein, “Bu rakamlar, ülkedeki durumun ne kadar acil olduğunu gösteriyor. Latin Amerika ve Karayip ülkeleri Venezuelalı göçmenleri barındırmak ve yaşadıkları krize cevap vermek için ellerinden geleni yapıyorlar ancak bu ülkelerin herhangi bir uluslararası yardım almadan bu durumu daha fazla sürdürmelerini bekleyemeyiz” diye konuştu.