Venezuella Meclisi, Başkan Madura’yı devirmek için halkı sokağa çağırdı, ordudan destek istedi

Venezulla’nın, muhaletin kontrolünde bulunan meclisi Başkanı Juan Guaido, Başkan Nicolas Maduro’nun devrilmesi ve geçici bir hükumet kurulması için halkı protesto gösterisi yapmaya çağırdı.

Mayıs ayında muhalefetin boykot ettiği seçimle ikinci defa başkan seçilen 56 yaşındaki Maduro geçen perşembe günü Milli Meclis’e alternatif olarak kurulan mecliste yemin ederek ikinci dönem başkanlık görevine başladı. Amerika ve Avrupa Birliği ve Amerika Devletler Teşkilatı seçimin hileli olduğunu ileri sürerek yenilenmesini istedi.

Milli Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro’yu “Gaspçı” olarak niteledi. Guaido, anayasanın meclise geçici bir hükumet kurma yetkisi verdiğini ancak bunun için ordunun destek vermesi, halkın değişiklik istemek için sokağa dökülmesini istedi.

Venezuela’nın Başkenti Karakas’ta bin kişilik bir topluluğa hitap eden 35 yaşındaki Meclis Başkanı Juan Guaido: "Bir diktatörlükte anayasa dayanmak kafi değil mi? Hayır, İktidarı ele geçirmemiz için halka, askere ve uluslararası topluma ihtiyaç var” dedi.

Twitter’den yayınladığı bir mesajla Guaido’ya cevap veren Hapishane Bakanı Iris Varela, “Onun için bir hücre hazır” dedi. Başkan Maduro ise muhalefeti “Küçük çocuklar “ olarak nitelendirdi.

Varela "Umarım, size refakat edecek kabineyi de kısa zamanda kurarsınız” dedi.

Guaido’nun mesajı Venezuela dışında karşılık buldu

ABD’nin Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton Donald, ABD Başkanı Trump yönetiminin, Venezuela halkının meşru olarak seçtiği Venezuela Milli Meclisinin hükumetin meşru bir parçası olduğunu destekliyor” dedi. John Bolton, Guaido’nun Madoro’yu, iktidarı zorla ele geçiren gaspçı olarak nitelendirmesini de cesaretli bir karar olduğunu söyledi.

Washington’daki Amerikan Devletler Birliği Teşkilatı’nın Genel Sekreteri Luis Almagro, Venezuela’nın tek meşru idari yapısının başındaki kişi olarak Guaido’yu devletin başı olarak tanıdıklarını söyledi.

Luis Almagro, Twiiter hesabından “Guaido’yı Venezuela’nın geçici başkanı olarak kabul ediyoruz” dedi

Guaido, askeri diktatör Marcos Perez Jemenez’ın 1958’de devrildiği gün olan 23 Ocak’ta halkı büyük bir protesto gösterisi yapmaya çağırdı. Venezuela Milli Meclisi Maduro’nun başkanlık seçimini gayri meşru olduğunu iddia ederek reddetmişti.

Milli Meclisin kontrolünü 2016’da kaybeden Maduro, geçen yıl kendisine sadık olanlarla doldurduğu bir meclis oluşturdu. Yeni meclis Venezula Milli Meclisi tarafından alınan bütün kararları geçersiz ilan etti. Maduro Başkanlık yeminini de Yüksek Mahkeme Salonunda yaptı.

Vefat eden önceki başkanı Hugo Chavez’i de destekleyen Ordu, Maduro’ya da desteğini açıkladı

Orduya, Madura’ya olan bağlılıklarını kesmesi için de çağrıda bulunan Meclis Başkanı Guaido meclisin, komplo suçlamalarıyla hapis cezası alan ordu mensuplarının affedilmesi için bir kanun çıkaracağını açıkladı.

Maduro’yu devirmek için 2014 ve 2017 yıllarında yapılan halk gösterilerinde 200 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı.

