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Venezuella'dan BM'ye "insan hakları raporu" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 19:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı William Castillo, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülkesindeki insan haklarına ilişkin hazırladığı raporun önyargılı olduğunu vurgulayarak düzeltilmesi çağrısı yaptı - Castillo: - "Venezuela'da insan hakları krizi yok ama ABD'nin yaptırımlarından dolayı ekonomik krizden ızdırap çekiyoruz" - "Venezuela, son 20 yıldır 'rejim deşikliği' için ABD tarafından çeşit çeşit saldırların hedefi olmuştur"

CENEVRE (AA) - Venezuella Dışişleri Bakan Yardımcısı William Castillo, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülkesindeki insan haklarına ilişkin hazırladığı raporun önyargılı olduğunu belirterek düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Yardımcısı Castillo, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden ve Venezuela'daki insan hakları durumunun ele alındığı BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41. oturumunda konuştu.

İki hafta önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in ülkesini ziyaret ettiğini ve BM dahil uluslararası tüm kurumların ülkesine rahatça erişim izni olduğunu dile getiren Castillo, BM'nin son raporunda yer alan işkence, cinsel taciz, yargısız infazlar ve diğer insan hakları ihlallerine yönelik iddiaları sert dille eleştirdi.

Castillo, BM'nin yeni raporunun daha önceki raporların "karbon kopyası" olduğunu, bilimsel titizlikten yoksun olduğunu, önyargıyla hazırlandığını ve ciddi metodolojik hataların yapıldığını ifade ederek raporun düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Castillo, şunları söyledi:

"Venezuela'da insan hakları krizi yok ama ABD'nin yaptırımlarından dolayı ekonomik krizden ızdırap çekiyoruz. Venezuela, son 20 yıldır 'rejim değişikliği' için ABD tarafından çeşit çeşit saldırıların hedefi olmuştur. Bu saldırılara darbe girişimleri, Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik 2018 Ağustos'undaki suikast girişimi, kamu hizmetleri ve ekonominin sabote edilmesi, siyasi ve askeri şiddet, diplomatik kuşatma ve 2015'ten bu yana ticari ve finansal faaliyetlerimizin ciddi şekilde ablukaya alınması dahildir."

Castillo, Venezuela'ya uygulanan yaptırımların dış borçların finansmanını zorlaştırdığını, yaşamsal açıdan önemli ilaç ve gıdaların ithalatının engellendiğini ve petrol varlıklarında milyarlarca dolarlık kayıp yaşandığını bildirdi.

ABD'nin, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'ya ait 30 milyar dolarlık varlıklarına el koyduğunu vurgulayan Castillo, yine aynı şekilde 40 bankanın ülkesine ait 5,4 milyar doları tutmasından dolayı halkın temel gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD BM Venezuella Dışişleri Bakan Yardımcısı William Castillo

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