Venezuellalılar Her Gün İşlerine Kamyon Kasalarında Gidiyor

Okulundan istifa eden öğretmen Thania Lionel istifa gerekçesini de ulaştırma koşullarının zorluğuna bağlıyor: “Ben yaşadığım ulaşım sorunu yüzünden, 14 yıl yaptığım öğretmenlik mesleğinden geçen yıl istifa etmek zorunda kaldım. Her gün okula geç kalıyordum ve iş çıkışında da çocuğumu okulundan zamanında alamıyordum. Kazandığım maaş yol parasına yetmemeye başladığı zaman istifa ettim. Catia’nın kenar bir mahallesinden geliyorum ve ücretsiz olan metroyu kullanarak başka bir semte gideceğim. Caracas metrosunda yeterli tren olmadığından hemen her zaman çok kalabalık, fazla bekleme yapıyor, birçok işportacı var, bazen vagonlarda elektrik olmuyor ve her an soyulma riskiyle karşı karşıyasınız, genelde çok kirli, klimalar ve yürüyen merdivenler çalışmıyor.”

Cebinizde naktiniz varsa ve metro çilesini çekmek istemiyorsanız diğer bir alternatif de dolmuş beklemek.

Birleşik Taşımacılar Platformu Sözcüsü Hugo Ocando ülkedeki toplam 360 bin dolmuş ve otobüsün sadece %20’sinin faal olduğunu, kalan %80’ininse yedek parça sorunu ya da mali yetersizlikten dolayı çalışmadığını iddia ediyor. Venezuela Birleşik Taşımacılar Platformu'ndan Hugo Ocando, “2015’te başlayan krizde başkent Caracas’ta 18 bin toplu taşıma aracı varken bugün sadece 2 bin dolmuş çalışır durumda. Ülkede yedek parça üretimi yapılmadığından, aracınız arızalandığında yurtdışına gitmek ya da yedek parça ithal etmek gerekiyor. Araç sahipleri bakım ve onarım masraflarını karşılayabilecek maddi güce sahip olmadığından arızalanan dolmuşlar genelde kızağa çekiliyor. Bu durum da dolmuş sayısının azalması, kuyruklar oluşması, ulaşım fiyatlarının artması gibi sonuçlar doğuruyor” şeklinde konuşuyor.