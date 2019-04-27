Venezula’da bir mülteci botu battı

Venezuela’nın Sucre eyaletinin Kıyı kasabası Güiria’dan 25 yolcusuyla hareket eden bir botun battığı bildirildi.

Jhonnaly Jose isimli botun daha fazla yolcu almak için yakındaki bir yerleşim bölgesi olan Rio Salado’da durduğu botta kaç kişinin bulunduğunun kesin olarak bilinmediği belirtildi.

Trinidad ve Tobago adasına Venezuelalı mültecileri taşıyan botun batması sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin kurtarıldığı bildirildi. Kıyı koruma görevlileri kurtarılan iki kişiden birinin 16 yaşında bir kız olduğu diğerinin ise yetişkin bir adam olduğunu açıkladı.

Yetkililer, geçen Çarşamba günü de bir balıkçı botunun içinde 33 yolcusuyla battığını şu ana kadar 9 kişinin kurtarıldığı açıkladı. Venezuelalı yetkililer konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

