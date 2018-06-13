Venüs Aslan burcunda! Gösteriş ve cazibe

KOÇ Sevgili Koçlar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında aşk evinizde Aslan burcunda seyrini sürdürecek Venüs, hayatın eğlenceli yönüyle buluşmanın, göz önünde olmanın, canlı ve hayat dolu bir şekilde ilişkide bulunmanın işaretçisidir. Bu süreçte lüks ve göz alıcı olana yönelme, güzel ve çekici görünme arzumuz bir hayli yoğundur. Karşı cins üzerinde etkili olmamızı sağlayan bu enerji kendimizi en güzel ve en olumlu yanlarımızla sergileme isteğimizin işaretçisidir. İlişkide, hem fiziksel hem erotizm ve hem de güçlü duruşuyla ilgi uyandıran kişilere yöneliriz. Sevgilimizin başkaları tarafından takdir görmesini, ilişkimizden olumlu bir şekilde söz edilmesini arzularız. Eğer partnerimiz bizi şımartırsa, hoşlandığımız şekilde davranırsa bir de gururumuzu okşarsa değmeyin keyfimize. Kolay kolay beğenmediğimiz, ancak arzu ettiğimiz biri olduğunda yılmadan peşinde koşacağımız bu sürecin sizler açısından hem aşk hem çocuk hem de cinsellik anlamında bir hayli etkili geçeceğini söyleyebiliriz.

BOĞA Sevgili Boğalar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, genel anlamıyla, iç dünyanızda sevgiyi ifade edişiniz ve ev alanı içindeki aktivitelerin simgesi. Bu dönemde övgüye oldukça ihtiyaç duyabilir, elinizdekilere daha fazla sahip çıkabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların tepkileri ne olursa olsun siz kendinizi olduğunuz gibi ifade etmeye ve bunun diğer kişilerce de kabul edilmesinden yana bir tavır alabilirsiniz. Eviniz sınırları içinde güzellikleri yaşama arzunuz yoğundur ve dışarıdaki o sakin ve sessiz halinizin tam tersine kendi alanınızda her şeye hakim olmayı ve liderliğinizin mutlak kabulü için dayatmalarda bulunabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz yüksek güven bazı kişilerce itici bulunsa da, tecrübeleriniz doğrultusunda taviz vermeye niyetiniz yoktur. Zor kadın veya zor adam olmaktan hoşlanırsınız. Sizinle olmak isteyen insanın isteklerinize saygı duyması, kabullenmesi ve sizi desteklemesi gerekecektir. İKİZLER Sevgili İkizler 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, sosyal hayatınızı canlandırıcı, hayattan zevk almanızı sağlayıcı, yeni ortamlara girmenizde yardımcıdır. Sahne ışıkları, göz önünde olma, herkesin dikkatini çekebilme yönünde bir hayli şanslısınız. Aşkta egonuzu yükseltici bir süreç olduğu için, ilişkide ipleri kendi elinizde tutmaktan hoşlanırsınız. Kısa süreli aşklar yaşanabilir, popülerliğiniz bir hayli yükselebilir. Fakat etkisi çok hızlı ve gelip geçici tarzdadır. Yaşadığınız özel duygunun kalıcı olması için hem çaba göstermek hem de karşınıza çıkan kişiyi iyi tanımak önemlidir. Bu dönemde toplum içinde kendinizi bir hayli üstün biri olarak lanse edebilirsiniz. Beğenilmeyi arzu ettiğiniz için, dikkat çekmeye çalışırsınız. Girdiğiniz ortamlarda ilgi uyandırmak hoşunuza gider. Fiziksel anlamda bir hayli beğenilirsiniz. İlişkiniz hakkında olumlu konuşulması hoşunuza gider. Eğer ilişkiniz yoksa dert etmeyiniz. Çünkü bu süreçte fazlasıyla göz önünde olacağınız için, size hayır denmesi pek mümkün olmaz.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında kazanç evinizde etkili olacak Venüs-Aslan burcu seyrini mercek altına aldığımızda görüyoruz ki, maddi açıdan güven içinde yaşama, kendinizi güçlü bir kişi olarak görme ve gösterme anlamında etkili bir dönem. Eğer kazancımız yeterli değilse, bu bizi oldukça rahatsız eder. Evimiz ve ailemizin gereksinimleri için daha fazla kazanmak, onları rahat ettirmek isteriz. Yengeçler genel olarak güvence konusunda bir hayli hassastırlar. Birilerine bağlı yaşamaktan veya muhtaç olmaktan son derece çekinirler. O nedenle bu süreçte sıkıntılarını her zaman olduğu gibi paylaşmazlar. Güvenli bir iş, uzun vadeli bir yatırım için neler yapılması gerektiğini düşünürler. Aslan burcunda ilerleyen Venüs eğer hesabını bilmeyen bir kişiyseniz, fazladan para harcamanıza sebep olabilir. Sosyal hayatınız, ilişkiniz, aileniz veya bizzat siz gereksinimleriniz veya lüks harcamalar nedeniyle bütçeniz dışına taşabilirsiniz. Her şeyin en iyisini istemek tabii ki hakkınız. Ancak ben sizin her zaman olduğu gibi tasarruf için bir kenara mutlaka para ayırmanızdan yanayım. Böylece daha sonraki ihtiyaçlarınızı karşılamak adına sıkılmazsınız.

ASLAN Sevgili Aslanlar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında burcunuz üzerinde seyredecek Venüs, hem çevre hem de kariyer evlerinizin yöneticisi olması sebebiyle dışa karşı kendinizi güçlü bir şekilde gösterme arzunuzun işaretçisidir. Bu dönemde göz önünde olma arzunuz bir hayli yoğundur. Hayatın sorunları, karmaşası veya zorluklarını bir şekilde çözeceğinize dair güveniniz yüksektir. Bu güven duygusu öylesine etkilidir ki, sizi hiç kimsenin hafife alması, yok sayması mümkün değildir. Fiziksel çekiciliğiniz bu geçiş sayesinde parlak bir ışığın sizi takip etmesine benzer. Kaliteli olan ne varsa ona yönelirsiniz. Kendinizi bir hayli beğendiğiniz için, mesleki, ilişki ve her türlü alanda en iyisi ne ise onu elde etmek istersiniz. Belki cebinizde paranız yoktur veyahut işinizden memnun değilsinizdir. Olsun, ne fark eder. Gösterişli haliniz, gururlu duruşunuz, ilişkilerde hakim partner oluşunuz sizi cazip kılıcıdır. BAŞAK Sevgili Başaklar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, hem maddi hem ilişki hem de yaşamınızı ilgilendiren konular üzerinde yapılacak bir değerlendirmenin işaretçisidir. Şu andaki mevcut durumun gözden geçirilmesinde yarar vardır. Bundan sonrası adına nasıl kararlar alınmalı, kendinizi nasıl güçlü ifade etmelisiniz, düzgün bir ilişki nasıl yaşanmalı, partnerinizle aranızdaki farklılıklar nedir? Bütün bu sorulara cevap aranır. Çünkü kişi gurur duyacağı bir aşkın özlemini çekmekte olabilir. Bu dönemde gururunuz kırıldığı için veya aşkta aradığınızı bulamadığınız için Hatta bunları kimseyle paylaşmak dahi istemeyebilirsiniz. Her yıl farklı zamanlarda tekrarlanan bu seyir, kimileri için, yasal olmayan bir beraberlik nedeniyle gizliliğin ön planda tutulması anlamına geldiği gibi, platonik bir aşkın işareti de olabilir.

TERAZİ Sevgili Teraziler 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, genel anlamıyla sosyal hayatın canlanması, ilişkide bulunma, yeni arkadaşlar edinme, kendinizle gurur duyma, elit ortamlarda bulunma arzunuzun simgesidir. Yeni tanışmalar, dostluk ilişkilerinizin güçlenmesi, arkadaşlıkla başlayan ve daha sonra aşka dönüşen ilişkiler, sizinle aynı doğrultuda düşünen kişilerle ortak bir birlik oluşturmak bu dönemin yansımaları arasında sayılabilir. Bu süreçte isteklerinizin mutlak kabulünü istersiniz. Gerek toplumsal hayatta gerekse özel yaşamınızda reddedilmek, beğenilmemek, takdir edilmemek gibi durumlara pek tahammülünüz yoktur. Bu süreçte hedeflerinizi ve ilişkilerinizi, ileriye yönelik planlarınızı gözden geçiriniz. Eğer yeni bir girişimde bulunmak istiyorsanız, bunun artı ve eksilerini iyice hesap ediniz. Sakın ola ki bu söylediklerim olumsuz anlaşılmasın. Sadece tedbirli olmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Yine bu etki altında beğeni dereceniz oldukça yükseleceğinden etrafınızda bulunan insanları yeterli bulmamanız, iyinin daha iyisi vardır diyerek arayışa geçmeniz, daha önce verdiğiniz kararlarda değişiklik yapmanız yanlış olabilir. Karşınıza çıkan yeni birini iyice inceleyiniz. Önce arkadaş olmayı deneyiniz, onu tanıyınız. Gizli, saklı veya karmaşık davranan kişilere ne iş ne de ilişki konusunda güvenmeden önce iyi düşününüz.

AKREP Sevgili Akrepler 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, genel anlamıyla sosyal hayatın canlanması, ilişkide bulunma, yeni arkadaşlar edinme, kendinizle gurur duyma, elit ortamlarda bulunma arzunuzun simgesidir. Yeni tanışmalar, dostluk ilişkilerinizin güçlenmesi, arkadaşlıkla başlayan ve daha sonra aşka dönüşen ilişkiler, sizinle aynı doğrultuda düşünen kişilerle ortak bir birlik oluşturmak bu dönemin yansımaları arasında sayılabilir. Bu süreçte isteklerinizin mutlak kabulünü istersiniz. Gerek toplumsal hayatta gerekse özel yaşamınızda reddedilmek, beğenilmemek, takdir edilmemek gibi durumlara pek tahammülünüz yoktur. Bu süreçte hedeflerinizi ve ilişkilerinizi, ileriye yönelik planlarınızı gözden geçiriniz. Eğer yeni bir girişimde bulunmak istiyorsanız, bunun artı ve eksilerini iyice hesap ediniz. Sakın ola ki bu söylediklerim olumsuz anlaşılmasın. Sadece tedbirli olmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Yine bu etki altında beğeni dereceniz oldukça yükseleceğinden etrafınızda bulunan insanları yeterli bulmamanız, iyinin daha iyisi vardır diyerek arayışa geçmeniz, daha önce verdiğiniz kararlarda değişiklik yapmanız yanlış olabilir. Karşınıza çıkan yeni birini iyice inceleyiniz. Önce arkadaş olmayı deneyiniz, onu tanıyınız. Gizli, saklı veya karmaşık davranan kişilere ne iş ne de ilişki konusunda güvenmeden önce iyi düşününüz.

YAY Sevgili Yaylar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda seyrini sürdürecek Venüs dönemi, hayatın güzelliklerini hissetmek, yeniliklerde bulunarak keyiflenmek, aşkla büyümek, dikkat çekmek isteğimizin işaretçisidir. Kendimizi dünyanın merkezine koyduğumuz bu dönemde ilgiyi üzerimize çekebileceğimiz ilişkiler yaşamaktan zevk alırız. Sürpriz aşklar, yoğun tutkulu maceralar bu sürecin etkili yansımaları arasında yer alır. Gösterişli olan her ne varsa onun peşinden koşarız. Kendimizde fiziki anlamda değişiklerde bulunuruz. Saç şeklimiz, kılık kıyafetimiz, ateşli tavırlarımız, liderlik gücümüzle gözler önündeyizdir. Girdiğimiz ortamlarda bütün dikkatlerin üzerimizde toplanması haz duygumuzun tavan yapmasını sağlar. Bu süreç yeteneklerinizi sanatsal bir alanda ifade edebilmeniz yönünde olumludur. Yenilikçi düşünmeyi, farklı bir şeyler yaşamayı, kendimizi gayet etkili bir şekilde sunmayı bu dönemde başarabiliriz. İstediğimiz bir şey olursa, onun peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyiz. Bizi sıcacık sevgisiyle sarıp sarmalayacak, ateşlendirecek, keyiflendirecek dikkatimizi çekecek bir kişiye anında tutulabiliriz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda seyrine başlayacak aşk evinizin yöneticisi Venüs, her anlamda güçlü bir partnere duyulan ihtiyacın göstergesidir. Sözgelimi cinsel yaşamlarında bu tarih aralığında eş veya sevgilinin tutkulu davranması, sevgisini ifade etmesi, sıcaklığıyla sizi sarıp sarmalaması bir hayli hoşunuza gider. Kendinizi ayrıcalıklı hissetmenizi sağlar. İlişkide ılımlı davranılmasını, cömert paylaşımlarda bulunulması, jestler yapılmasından zevk alırsınız. Övülmek istersiniz. Sevilmek, göklere çıkarılmaktan haz duyarsınız. Ten uyumu, aşkın güçlü titreşimleri erotizmin doruklarına çıkmanızı sağlar. En mesafeli Oğlaklar bile bu dönemde, aşkın derinliklerinde sıcacık paylaşımlarla coşmak isterler. İlişkisinde sorunlar olanlar özellikle ay sonuna doğru yoğunlaşan cinsel arzuların yükselişiyle birbirlerine yönelirler. İlişkisi olmayanlar için bu dönem, arzu ve istekliliğin artması sebebiyle karşı cinse yönelmenizi ve çekici bulunmanızı sağlayabilir. Venüs-Aslan burcu seyri, işinizle alakalı konularda çıkarlarınızı korumanız yönünde itekleyicidir. Başkaları yoluyla, eş-ortak-iş yerinden kazanılacak gelirlerin, bir işin sonuçlanması, bir başvurunun halledilmesi anlamında elimize geçecek paranın işaretçisi olabilir. Ancak bazı Oğlaklar, yeterli oranda olmayan gelirleri konusunda aşağıda izah ettiğim tarihlerde yeni bir hamlede bulunmak isteyebilirler.

KOVA Sevgili Kovalar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında partner evinizde etkili olacak Venüs-Aslan burcu seyri karşı cinsle olan her türlü temasınızda dengelerin yerli yerine oturtulması anlamında bir test dönemidir. Venüs bu alanda gayet etkili ve yönetici bir güçtür. Ancak Aslan burcunda ilerlemesi nedeniyle ilişki anlamında karşı tarafın ilgi ve takdir görme arzusu, pohpohlanma isteği, beraberlikte ipleri elinde tutma arzusu, sizin hayata bakış açınızla örtüşmeyebilir. Kovalar özgürlüklerine son derece önem veren kişilerdir. Ancak bu üzerlerinde denetim uygulanması veya partnerin beraberlikteki baskınlığına göz yummaları anlamına gelmez. İlişki niteliklerine göre süreci değerlendirdiğimizde, sorunlu beraberliği olan Kovalar için zorlayıcı bir süreç olabilir. Partnerinizin hükümran tavırları, egosunu tatmin etme arzusu, gururlu tepkileri veya talepleri can sıkıcıdır. İlişkisi olmayanlar açısından döneme baktığımızda, ilginizi epeyce çekecek bir kişinin hayatınıza girmesi anlamı taşır. Bu kişi sizden farklı biridir. Ancak hayattan zevk almasını bilir ve yoğun tutkularıyla cinsellikte sınır tanımadığı gibi, kendini eşsiz biri olarak görebilir. Egosu güçlü biri dersek doğru bir tanımlamada bulunmuş oluruz.