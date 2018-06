Venüs Aslan burcunda! Gösteriş ve cazibe

Sevgili Boğalar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, genel anlamıyla, iç dünyanızda sevgiyi ifade edişiniz ve ev alanı içindeki aktivitelerin simgesi. Bu dönemde övgüye oldukça ihtiyaç duyabilir, elinizdekilere daha fazla sahip çıkabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların tepkileri ne olursa olsun siz kendinizi olduğunuz gibi ifade etmeye ve bunun diğer kişilerce de kabul edilmesinden yana bir tavır alabilirsiniz. Eviniz sınırları içinde güzellikleri yaşama arzunuz yoğundur ve dışarıdaki o sakin ve sessiz halinizin tam tersine kendi alanınızda her şeye hakim olmayı ve liderliğinizin mutlak kabulü için dayatmalarda bulunabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz yüksek güven bazı kişilerce itici bulunsa da, tecrübeleriniz doğrultusunda taviz vermeye niyetiniz yoktur. Zor kadın veya zor adam olmaktan hoşlanırsınız. Sizinle olmak isteyen insanın isteklerinize saygı duyması, kabullenmesi ve sizi desteklemesi gerekecektir.

YENGEÇ

Sevgili Yengeçler 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında kazanç evinizde etkili olacak Venüs-Aslan burcu seyrini mercek altına aldığımızda görüyoruz ki, maddi açıdan güven içinde yaşama, kendinizi güçlü bir kişi olarak görme ve gösterme anlamında etkili bir dönem. Eğer kazancımız yeterli değilse, bu bizi oldukça rahatsız eder. Evimiz ve ailemizin gereksinimleri için daha fazla kazanmak, onları rahat ettirmek isteriz. Yengeçler genel olarak güvence konusunda bir hayli hassastırlar. Birilerine bağlı yaşamaktan veya muhtaç olmaktan son derece çekinirler. O nedenle bu süreçte sıkıntılarını her zaman olduğu gibi paylaşmazlar. Güvenli bir iş, uzun vadeli bir yatırım için neler yapılması gerektiğini düşünürler. Aslan burcunda ilerleyen Venüs eğer hesabını bilmeyen bir kişiyseniz, fazladan para harcamanıza sebep olabilir. Sosyal hayatınız, ilişkiniz, aileniz veya bizzat siz gereksinimleriniz veya lüks harcamalar nedeniyle bütçeniz dışına taşabilirsiniz. Her şeyin en iyisini istemek tabii ki hakkınız. Ancak ben sizin her zaman olduğu gibi tasarruf için bir kenara mutlaka para ayırmanızdan yanayım. Böylece daha sonraki ihtiyaçlarınızı karşılamak adına sıkılmazsınız.