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Venüs misyonu için ABD-Rusya ortaklığı

21.11.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Federal Uzay Ajansı, ortak Venüs misyonu için ABD ile anlaşıldığını duyurdu.

Venüs misyonu için ABD-Rusya ortaklığı

Ancak misyonun başlangıç tarihine ilişkin bilgi verilmedi.Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dimitri Rogozin, Venüs hakkında araştırmalar yapmak için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ortak bir misyon üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. YouTube'da bir Rus gazetecinin sorularını yanıtlayan Rogozin, böyle bir misyonu birlikte yürütmenin "ekonomik ve teknik açıdan" daha kolay olacağını söyledi. "Bilim insanlarımızın yeteneklerini kullandığımızda bu tür sorunları çözmek daha kolay olur" diyen Rogozin bunun ABD tarafından da arzulandığını söyledi. Ancak Rus yetkili, misyonun takvimi konusunda bir açıklama yapmadı.

Rusya geçen yıl da bir Venüs misyonu başlatılacağını açıklamış, 2027-2029 yılları arasında bir uzay sondasının gönderilmesinin planlandığını duyurmuştu. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Venüs'ün araştırılmasına başlanacağını açıklamıştı.

Güneş Sistemi'nde Dünya'nın komşusu olan Venüs, Dünya ile neredeyse aynı büyüklüğe sahip. Sülfürik asit bulutlarıyla kaplı Venüs'te yüzey sıcaklığı atmosferin yarattığı sera gazı etkisi nedeniyle yüzlerce dereceye ulaşıyor.

Füze denemesi açıklaması

Pazartesi günü Rusya'nın kendi uydusunu vurduğu füze denemesinde oluşan enkaz parçalarının Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) tehdit etmesi ile ilgili de konuşan Roscosmos Başkanı Rogozin, ISS'teki mürettebat için bir tehlike bulunmadığını savundu. Enkaz parçalarının gözlem altında tutulduğunu söyleyen Rogozin, "ISS'i hoş olmayan maceralardan korumak için bu bilgileri Savunma Bakanlığı ile paylaşıyoruz" dedi.

Rusya, uydusavar füze testi kapsamında kendi uydularından birini vurmuş, oluşan enkaz dalgası nedeniyle ISS'teki astronot ve kozmonotlar kapsüllere sığınmıştı. ISS'te şu anda 4'ü ABD'li, biri Alman ve 2'si Rus yedi kişilik mürettebat bulunuyor. Deneme sonrası Rusya'ya mürettebatın can güvenliğinin tehlikeye atıldığı eleştirileri yöneltilmişti.

dpa / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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