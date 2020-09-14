Venüs'te Yaşamsal Göstergeler Var mı?

Uzay bilimciler, Venüs gezegeninin üst seviyelerinde yaşam olabileceğine ilişkin işaretler bulduklarını açıkladı. Bu işaretler, Venüs'ün sülfürik asit içeren bulutlarının içinde yaşayan bazı mikroplar olabileceğini gösteriyor. Nature Astronomy dergisinin Pazartesi günü yayınlanan son sayısında çıkan makaleye göre ABD'nin Hawaii eyaleti ve Şili'de kurulu iki teleskop, Venüs'ün kalın bulut tabakasında zehirli bir gaz olan fosfin bileşiminin kimyasal izlerine rastladı. Bu gaz, yalnızca yaşam olan yerlerle ilişkilendiriliyor. Araştırmayı yapan uzmanlar ve birkaç bağımsız uzman, bu bulgular ümit verse bile bir başka gezegende yaşama ilişkin ilk kanıt olduğu iddiasından çok uzak olduğunu belirtti. Uzmanlar, bulguların, ilk kez 1967 yılında Venüs'ün bulutlarında yaşam olabileceği tahmininde bulunan Carl Sagan tarafından oluşturulan "olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir" standardını karşılamadığını kaydetti. Araştırmanın eş yazarı, Imperial College of London'dan astrofizik uzmanı David Clements, elde edilen bulguların "açık bir kanıt" olmadığını, ancak umut vaat edebilecek bir takım işaretler olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Uzay bilimcilerinin güneş sistemi dışında yaşam göstergeleri ararken kullandıkları temel metodlardan biri, biyoimza adı verilen, sadece biyolojik süreçlerle ortaya çıkabilecek "kimyasal imzalar" aramak. Dünya'ya en yakın gezegen olan Venüs'e bakan uzmanlar, üç hidrojen ve bir fosfor atomundan oluşan fosfin bileşiğine odaklandı. Araştırmanın yazarlarına göre Dünya'da fosfin oluşumuna yol açabilecek sadece iki yol var. Bunlardan ilki, endüstriyel bir süreç. Fosfin gazı, Birinci Dünya Savaşı sırasında kimyasal silah olarak imal edilmişti. İkinci yol ise fosfinin hayvanlar ve mikroplarda çok da iyi anlaşılamayan bir işlev sonucu elde edilmesi. Kimi uzmanlar fosfini bir atık madde olarak kabul etse de diğerleri, bu görüşe katılmıyor. Profesör Clements, fosfinin "göllerin dibinde, porsuk gibi bazı hayvanların sindirim sistemlerinde ve penguen dışkısında" bulunduğunu söylüyor. Araştırmanın diğer yazarı, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü gezegen bilimcisi Sara Seager ise uzmanların fosfin kaynağını bulmak için ”tüm olasılıkları titizlikle elden geçirdiğini ve hepsini birer birer elediğini” söylüyor. Seager'ın sözünü ettiği kaynaklar; yanardağlar, yıldırım düşmesi ve atmosfere düşen küçük meteorlar. Ancak uzman, "İncelediğimiz hiç bir süreç, ekibimizin bulgularına açıklık kazandıracak yüksek miktarda fosfin üretimine sebep olamazdı" diyor.

Diğer olasılıkların elenmesinden sonra geriye sadece yaşamsal süreç kalıyor. Astronomlar, su bulunmayan ve yüzey sıcaklığı 425 Santigrad derecede seyreden Venüs'te yaşam olabileceğine ilişkin bir senaryo ortaya atıyor. Profesör Clements, "Venüs, cehennemdir. Dünya'nın şeytan olan ikizidir. Venüs'te çok açık görülüyor ki bir şeyler çok ama çok kötü gitti. Gezegen, kaçak sera gazı etkisinin kurbanı oldu" diyor. Ancak bu, yüzeyden görünen durum. Sara Seager, tüm faaliyetin gezegen yüzeyinden 50 kilometre yukarıda, kalın karbondioksit bulutu tabakasında, sıcaklığın oda sıcaklığı ya da bunun biraz üzerinde seyrettiği üst kısımda gerçekleşebileceği görüşünde. Uzmana göre bu tabakada çok az miktarda su bulunabilir. Ancak tabakanın büyük çoğunluğu, sülfürik asit damlacıkları içeriyor. Seager ve Clements, Venüs'teki fosfinin kaynağının büyük olasılıkla sülfürik asit damlacıklarının içinde var olan, tüm yaşamlarında 16 kilometre kalınlığındaki bulutların içinde geçiren tek hücreli mikroplar olduğunu kaydediyor. Damlacıklar düştüğü zaman içindeki yaşam göstergesi büyük olasılıkla kuruyor ve daha sonra bir başka damlacık tarafından yeniden canlandırılıyor.