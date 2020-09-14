HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Venüs'ün atmosferinde yaşam var mı?

Venüs'ün atmosferinde yaşam var mı?

14.09.2020 20:04 | Son Güncelleme

Teleskop gözlemlerinde, dünyada mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı bulundu.

Venüs'ün atmosferinde yaşam var mı?

Bu, sıradışı bir olasılık, Venüz gezegeninin etrafında dolaşan bulutlarda canlı organizmaların dolanıyor olması.

Ancak gezegenin atmosferinde açıklayamadıkları bir gaz keşfeden astronomi uzmanları, şimdi bunu değerlendiriyor.

Tespit edilen Fosfin gazı, bir fosfor ve üç hidrojen atomundan oluşan bir molekül.

Fosfin, penguen gibi hayvanların bağırsaklarında ya da oksijenin az bulunduğu bataklık gibi ortamlarda bulunuyor ve dünyada yaşamla özdeşleştiriliyor.

Fosfini endüstriyel olarak da üretebilirsiniz, ancak Venüs'te fabrika da ve tabii penguen de yok.

Peki bu gaz, neden gezegenin yüzeyinden 50 kilometre yükseklikte? Cardiff Üniversitesi'nden Prof. Jane Graeves ve çalışma arkadaşları bu soruyu soruyor.

Nature Astronomy adlı bilimsel yayında yer alan makalelerinde Venüs'teki fosfin gözlemlerini ayrıntılarıyla anlatıyorlar. Aynı zamanda, bu molekülün doğal, biyolojik olmayan bir kökenden geldiğini göstermek için yaptıkları araştırmaları da.

Ancak şu an afallamış haldeler. Venüs ve gezegendeki koşullar hakkında bildiğimiz şeyler düşünüldüğünde, kimse fosfinin nasıl biyolojik olmayan bir şekilde oluşabileceğini açıklamıyor. Bu da bir yaşam kaynağının değerlendirilen olasılıklardan biri olmasını beraberinde getiriyor.

Greaves "Tüm kariyerim boyunca, Evren'in başka bir yerlerinde yaşam arayışıyla ilgilendim, dolayısıyla bunun mümkün olması bile beni çok şaşırttı. Gerçekten, diğer uzmanları bizim kaçırdığımız şeyi bulmalarına teşvik ediyoruz. Makalemiz ve verilerimiz erişime açık, bilim böyle yapılıyor" dedi.

Ekip tam olarak ne buldu?

Profesör Greaves'in ekibi, fosfini ilk olarak Hawaii'deki James Clerk Maxwell teleskobunu kullanarak buldu, daha sonra da varlığını Şili'deki Atacama Büyük Milimetre-Submilimetre Telesmkopu ile teyit etti.

Gaz, 50-60 kilometrelik yükseklikte bulundu. Gaz miktarı küçük, her bir milyar atmosfer molekül başına 10 ila 20 partikül tespit edildi, ancak bu bağlamda büyük bir miktar.

Fosfin molekülü, bir fosfor ve üç hidrojen atomundan oluşuyor.

Buluş neden ilginç?

Güneş sistemimizde yaşam arayışında Venüs listenin başında değil. Dünya'ya kıyasla, tam bir cehennem çukuru. Atmosferinin yüzde 96'sı karbon dioksitten oluşuyor. Yüzey sıcaklıkları ise 400 derecenin üzerinde.

Gezegene inen uzay araçları, sadece birkaç dakika dayanabildi. Yani, Venüs'te gerçekten yaşam varsa bu 50 kilometre yükseklikte olabilir.

Venüs, yaşama ev sahipliği yapamayacak bir gezegen olarak değerlendiriliyor.

Neden şüpheyle bakmalıyız?

Bulutlar yüzünden. Bulutlar kalın ve asıl olarak sülfirik asitten oluşuyor. Bu da dünyadaki canlı organizmaları oluşturan hücresel yapıların yaşayamayacağı bir ortam.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. William Bains, ekibin biyokimya uzmanı. Venüs'te olması beklenen çeşitli madde kombinasyonları üzerine çalıştı.

Bains, Venüs'teki mikropların sülfirik asitte hayatta kalabilmeleri için ya bilinmeyen, çok farklı bir biyokimya geliştirdiklerini ya da bir tür zırhları bulunduğunu söylüyor.

Bains "Kendilerini teflondan daha sert bir şeyle kaplayan bir bakteriden bahsediyoruz. Peki ne yiyorlar? Nasıl gaz değişimi yapıyorlar? Gerçek bir paradoks" diyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Siyah aileler ırkçılıktan korunmak için yeni kent kuruyor!Siyah aileler ırkçılıktan korunmak için yeni kent kuruyor!
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
En Çok Okunan Haberler
Tepki yağdı! 'Göğsü kaldırır'
Tepki yağdı! 'Göğsü kaldırır'
Uğur Dündar duyurdu: Biraz önce İçişleri Bakanı Soylu aradı
Uğur Dündar duyurdu: Biraz önce İçişleri Bakanı Soylu aradı
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
Tecavüz suçlamasında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı
Tecavüz suçlamasında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
Almanya’dan Navalni açıklaması: Yatağından kalkabiliyor
Almanya’dan Navalni açıklaması
DSÖ'den korkutan açıklama: Son salgın olmayacak
DSÖ'den korkutan açıklama: Son salgın olmayacak
Son dakika: Afrin'de bomba yüklü araç patladı! Ölü ve yaralılar var
Afrin'de bomba yüklü araç patladı!
ABD’de siyah aileler ırkçılıktan korunmak için yeni kent kuruyor!
Siyah aileler ırkçılıktan korunmak için yeni kent kuruyor!
Dünyayı korkutan olay: Devasa bir buzul parçası koptu!
Devasa bir parça koptu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'ceketi' Alman Welt gazetesine haber oldu
Erdoğan’ın 'ceketi' Alman Welt gazetesine haber oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.