Ver Mehteri!: Netflix'te Yayınlanan En İyi Türk Filmleri

Sinemaseverler için büyük bir titizlikle hazırladığım listeyle karşınızdayım. İçerisinde yalnızca Netflix Türk filmleri barındıran bu liste, eminim ki farklı türde ve kaliteli film izlemek isteyenler için yol gösterici olacak. Gelin hep birlikte IMDb puanları gözeterek hazırladığım bu içeriğe yakından bakalım. Not: Netflix en iyi Türk filmlerini IMDb'den aldığı puana göre, en düşükten başlayarak sıraladım. Siz bu yazıyı okurken, IMDb puanları değişmiş olabilir. 20. Organize İşler: Sazan Sarmalı - IMDB 6.0

Netflix Türk filmleri listemin 20. sırasında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Sazan Sarmalı bulunuyor. Film kısaca Asım Noyan'ın yıllardır görüşmediği kızının dolandırılması sonucu gelişen maceraları anlatıyor. Oyuncu kadrosunda yeni kişiler boy göstermesine rağmen hepsini benimseyebildim. Belki de bunun en önemli sebebi samimi, içten bir hikayeye sahip olması. Sonuç olarak güzel bir iş ortaya koymuşlar. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Saruhan rolü ayakta alkışlanacak kadar güzeldi. Filmin ikinci yarısında maceranın dozunun arttığını ve beni daha çok heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Bu sahnelere bir de eşsiz İstanbul manzaraları eklenince filme tadından doyulmuyor. Hem güldüren hem duygulandıran harika bir yapım.

Vizyon tarihi: 1 Şubat 2019 Tür: Komedi Başrol oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola 19. Patron Mutlu Son İstiyor - IMDB 6.1

Yüzümde hafif bir tebessümü borçlu olduğum filmlerden biri olarak mı yoksa Ezgi Mola ve Tolga Çevik'in uyumuna hayran olduğum film olarak mı anlatsam bilemedim. Her yanıyla sıcak, sempatik, insanı içine alan bir hikayesi var. Film senaryosu yazması için patronu tarafından Kapadokya'ya gönderilen Sinan, bu zor anlarında adeta Eylül'e tutunur. Ancak ne yazık ki ilham kaynağını bulmuş olan Sinan için bazı engeller ortaya çıkar. Olayın geçtiği Kapadokya şehrinde öyle güzel sahnelere, açılara yer vermişler ki adeta ikilinin ilişkilerinde var olan samimiyetle bütünleşmiş. İnsanı kendine çeken, davetkar bir güzelliği başarıyla sunmuşlar. Bu ikiliyi kaçırmamak için kesinlikle izlenmesi gereken bir film. Vizyon tarihi: 1 Ocak 2014 Tür: Komedi, Romantik Başrol oyuncuları: Ezgi Mola,Tolga Çevik 18. Organize İşler - IMDB 7.4

Sazan Sarmalı filminin ilki sayılan Organize İşler, Yılmaz Erdoğan yönetmenliğinde çekilmiştir. Şampiyonlar ligi gibi bir kadroya sahip olan filmde birçok usta isim yer alıyor. Filmde yer alan Cem Yılmaz mafya rolünü canlandırıyor. Ama klasik filmlerden bildiğimiz mafya gibi değil. Kendisi ilginç zevkleri olan, orijinal bir mafya rolünde yer alır. Ayrıca filmin kullanılan jargon açısından da oldukça kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ortamına göre kullanılan kelimeler filmin ve karakterlerin gerçekçiliğini arttırmış. Burada çakallık, dolandırıcılık, entrika, komedi, aksiyon hepsi iç içe. İstanbul'un arka sokaklarında koşuşturmalara bol bol yer verilen filmde enerji hiç düşmüyor ve mükemmel şehir manzaralarına yer veriliyor.

Vizyon tarihi: 23 Aralık 2005 Tür: Komedi Başrol oyuncuları: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Tolga Çevik 17. Yahşi Batı - IMBD 7.4

Netflix Türk komedi filmleri içerisinde yer alan Yahşi Batı insanı kahkahalara boğacak cinsten. Cem Yılmaz'ın senaristliğini yaptığı ve başrolü Ozan Güven, Demet Evgar, Zafer Algöz ile paylaştığı bu film adeta Türk komedi Western'i. Oyuncuların kostümleri, zamana ve konuya oldukça uyumlu. Bir yandan sanki o aşina olduğum kovboy filmlerini izliyor gibiyim ama bir yandan da hiçbir kovboy filmine benzemiyor... Her şey yerli yerinde, kararında ve dozunda kullanılmış. Bu da filmi beğenmemin bir başka tarafını oluşturuyor. Adrenalini her daim yüksek olan bu film zamanı kaliteli bir şekilde geçirmek için birebir. Vizyon tarihi: 1 Ocak 2010 Tür: Komedi Başrol oyuncuları: Ozan Güven, Demet Evgar, Zafer Algöz 16. Arif V 216 - IMDB 7.4

Netflix Türk filmleri içerisinde Cem Yılmaz filmlerine önemli bir yer ayrılmış ve güzel de olmuş. Keza bunlar en iyi Netflix Türk filmleri içerisinde saymam gereken türden. Arif V 216'yı ilk önce oyunculuk bağlamında ele alırsam şunu söyleyebilirim ki filmin kadrosunda yok yok... Cem Yılmaz'ın filmlerde genel olarak kullandığı kemik kadro haricinde önemli isimler de filmi süslüyor. Gora'dan tanıdığımız Arif karakteri sessiz sakin şekilde hayatına devam ederken bir gün robot 216 dünyaya insan gibi yaşamak isteği ile gelir. Bu zamana ayak uyduramayınca da zaman makinesiyle farklı bir yıla giderler. Olaylar da böylece gelişir. Filmde en çok beğendiğim şey birçok kişiye, filme ve olaya gönderme yapılması. Arif V 216 aynı zamanda o aşina olduğumuz yeşilçam filmlerinin sıcaklığını da tekrar anımsatıyor.

Vizyon tarihi: 11 Ocak 2018 Tür: Komedi Başrol oyuncuları: Cem Yılmaz, Ozan Güven 15. Limonata - IMDB 7.5

Ali Atay'ın yönetmenlik koltuğunda yer aldığı ilk film olması dolayısıyla heyecanlandığım bir yapım oldu. Limonata'da Serkan Keskin ve Ertan Saban başı çekiyor. Makedonya'da yaşayan Suat yıllar önce terk ettiği oğlu Selim'i ölmeden önce görüp, helalleşmek ister. Bunun üzerine oğlu Sakip'i kardeşini bulması için İstanbul'a yollar. Yol filmlerine olan merakımla söyleyebilirim ki bu tarzlarda iletişimi canlı tutabilmek, izleyiciyi sıkmamak önemlidir. Limonata da, bir kısmı yolda geçen bir film ve demin bahsettiğim dengeyi başarıyla sağlamış. İkili arasında zaman zaman kavgalar çıkarken zaman zaman da gülüşmeler gerçekleşir. Farklı kişiler yer yer bu ikiliye katılır. Oyuncular, ağız özelliklerini ustaca kullanmışlar ve bu özellikleriyle de takdire şayan olduklarını söylemeliyim. Filmde abartıya kaçan bir unsur yok. Dram ve komedi türleri içerisinde yer alan bu sinema filmi, alanında güzel bir başarı yakalamış. Vizyon tarihi: 24 Nisan 2015

Tür: Komedi, Dram Başrol oyuncuları: Serkan Keskin, Ertan Saban 14. İftarlık Gazoz - IMDB 7.5

Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini yaptığı İftarlık Gazoz, muhakkak Netflix Türk filmleri listemde olmayı hak eden bir yapım. Başrollerini Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın paylaştığı komedi türünde bir sinema filmi. Küçük yaşta kamera karşısına geçen ve çok başarılı olduğunu düşündüğüm Berat Efe, Adem karakterine hayat vermesiyle beni, kimi zaman eğlendirdi kimi zaman ise hüzünlendirdi. Adem, Ege'nin kavurucu sıcağında yaz tatilini iyi geçirmek için gazozcu Cibar Kemal'in yanında çırak olarak işe başlar. Adem için fazlasıyla zor ama maceralarla, farklı anılarla dolu unutulmayacak bir yaz tatili olmuştur. Aynı zamanda dönem filmi olarak da kabul edebileceğimiz İftarlık Gazoz, 70'li yılların Türkiye panoramasını gözler önüne seriyor. Vizyon tarihi: 29 Ocak 2016 Tür: Dram, Komedi Başrol oyuncuları: Cem Yılmaz, Berat Efe Parlar 13. Bana Masal Anlatma - IMDB 7.6

Efsane dizi Leyla ile Mecnun'un senaristi olan Burak Aksak'ın yönetmenliğini yaptığı komedi, fantezi türünde leziz bir film. Yönetmen, sıcacık bir mahalle hayatını beyaz perdeye aktararak içimi ısıtan sahnelere yer vermiş. Film genel hattıyla dolmuş şoförü olan Rıza'nın karşısına Ayperi adında bir kadının çıkmasıyla ve değişen hayatıyla ilgili bir hikayeye odaklanır. Burada dostluklara, mahalle hayatına, sevgiye, ikili ilişkilere değinilirken ince esprilere de yer verilmiş. Filmin ilk andan son ana kadar hareketini, eğlencesini koruması insanı sıkılmaktan da alıkoyuyor. Mahallede yaşanan komik anları ve karakterlerin bunlar karşısında verdiği tepkiyi çok sevdim. Şüphesiz yönetmenin tarzını az çok bilen kişilerin yadırgamayacağı hatta benim gibi hayran kalacağı bir film.

Vizyon tarihi: 9 Ocak 2015 Tür: Komedi, Romantik Başrol oyuncuları: Hande Doğan Demir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt 12. Pek Yakında - IMDB 7.6

Zafer'in filmde söylediği gibi, '' Aşk var, arkadaşlık var...'' Pek Yakında, başrolünü oynadığı ve aynı zamanda yönetmenliğini de yaptığı Cem Yılmaz filmidir. Zafer, korsan DVD'cilikle uğraşan bir kahramanımızdır. Zafer'in eşi Arzu ise bu işlerden sıkıldığı için artık ondan boşanmak ister. Arzu'yu kaybetmek istemeyen Zafer yeni bir sayfa açar ve film çekmeye karar verir. Sonrasında olaylar dizisi bunun üzerine gelişir. Şunu söylemeliyim ki fragmanda da karşımıza çıkan baba oğlun Oyuncak Müzesi'nde vakit geçirmesi en beğendiğim sahnelerden birisiydi. Netflix Türk filmleri içerisinde çeşitli yaş grubuna hitap eden bir film arayan sinemaseverler, bu filmi kesinlikle izlemeli. Vizyon tarihi: 2 Ekim 2014 Türü: Komedi Başrol oyuncuları: Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ozan Güven 11. Kaybedenler Kulübü - IMDB 7.7

Türk filmleri içerisinde çok aşina olmadığımız bir konuya sahip. Kaan ve Mete ''Kaybedenler Kulübü'' adıyla radyo programı sunarlar. Burada oldukça rahat şekilde her türlü konudan konuşulur. İlk başta pek ilgi görmeyen bu radyo programı daha sonra birçok kişinin ilgisini çeker. Filmin bende genel olarak bıraktığı izlenim melankolik bir havaya sahip oluşu. Oyuncular da bu havaya ayak uydurmuş. Eğer melankolik havanın doğurduğu bir güzellik olduysa bu bana göre ''repliklerdir''. Müzik tercihlerinin de filmin atmosferine çok uyduğunu düşünüyorum. Yalnızlığı başrole alan Kaybedenler Kulübü, Netflix Türk filmleri içerisinde farklı bir konu izlemek isteyenler için iyi bir tercih.

Vizyon tarihi: 25 Mart 2011 Tür: Dram Başrol oyucuları: Nejat İşler, Yiğit Özşener 10. Aile Arasında - IMDB 7.8

Komedi türünde yer alan Aile Arasında, vizyona girdiğinden beri iyi bir başarı yakalamış. Fikret ve Solmaz'ın komik bir şekilde tanışmasıyla ikilinin eğlenceli hayatına dahil oluyoruz. Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı filmin oyuncu kadrosu da oldukça sağlam. Engin Günaydın ve Demet Evgar'ı birlikte izlemek için ideal bir film. Her şeyden önce aile komedisi olarak karşımıza çıkan sinema filmi içimi ısıtan türden. Bir kısmı Adana'da geçen filmin görselliği de oldukça güzeldi. Ailecek toplanıp gülelim, güzel vakit geçirelim diyenler için kahkaha garantili olduğunu söyleyebilirim. Vizyon tarihi: 1 Aralık 2017 Tür: Komedi Başrol oyuncuları: Engin Günaydın, Demet Evgar 9. Kelebeğin Rüyası - IMDB 7.8

Gerçek hayattan uyarlama olan filmler içerisinde kuşkusuz en sevdiklerimden birisi. Şair olan Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun ilişkilerine, şiirlerine değinen bir film. Böylesi kıymetli bir konuya hayat veren oyuncuların başarısı ise kuşkusuz takdire değer. Bir kadın, iki şair... Şiirlerle dolu bir mücadele... Film bir döneme karşılık geldiği için de beni içine çeken, sanki o yıllara gitmişim hissi veren bir havaya sahip. O zamanların korkulu rüyası olan vereme karşı ayakta kalma mücadelesini de gözler önüne seriyor. Kostümler, mekanlar oldukça iyi seçilmiş ve görsel zenginlik sunulmuş.

Vizyon tarihi: 22 Şubat 2013 Tür: Dram Başrol oyucuları: Mert Fırat, Kıvanç Tatlıtuğ 8. Ölümlü Dünya - IMDB 7.8

Komedi-aksiyon türünde yer alan Ali Atay'ın ikinci kez yönetmen koltuğuna oturduğu film... Oyuncu kadrosu diğer filminde olduğu gibi yine muazzam. Film biraz farklı bir içeriğe sahip. Dışarıdan gayet normal bir aileymiş gibi görünen Mermer ailesi bunun aksine kiralık katildir. Yani aslında hayatları hiç de normal ve sıradan değil. Büyük bir iş içine giren ailenin başı bazı beklenmedik olaylar yüzünden belaya girer ve işler ters gider. Olaylar da bunun ölçüsünde gelişir. Filmde komedi unsuru yeterince varken yanına eklenen aksiyon da benim için olayın tuzu biberi oluyor. Farklı tarzda film izlemek isteyenler, Netflix Türk filmleri içerisindeki bu yapımı kesinlikle izlemeli. Vizyon tarihi: 26 Ocak 2018 Tür: Aksiyon, Komedi Başrol oyuncuları: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Ku, Sarp apak 7. Dedemin İnsanları - IMDB 8.0

Türk sinemasına değerli filmler bırakan Çağan Irmak burada da karşımıza çıkıyor. Derin bir film olan Dedemin İnsanları, adeta benim de bir hikayem var diyor. Bu hikaye trajik ama bir o kadar da hakikati, yaşamı aktaran bir hikaye. Şüphesiz aktarım konusunu başarılı kılan bir diğer unsur da oyuncular. Kadroda ön plana çıkan Çetin Tekindor filme çok yakışmış. Onun babacan duruşu, sevgisi, gerektiği zaman ciddiliği, öfkesi, beyaz perdedeki başarısıyla beni mest eden bir oyuncu. Mehmet Bey, çok küçük yaşta Girit'ten İzmir'e göç etmek zorunda bırakılmış bir kişidir ve bu memleket hasretini şişeleri denize bırakarak hafifletmeye çalışır. Torunuyla arasında bu konuda arada sıkıntılar yaşar. Dedemin İnsanları, bir döneme kulak vermek için güzel tercih.

Vizyon tarihi: 25 Kasım 2011 Tür: Dram Başrol oyuncuları: Çetin Tekindor, Yiğit Özşener, Gökçe Bahadır 6. Vizontele - IMDB 8.0

''Peki Zeki Müren'de bizi görecek mi?'' repliğiyle akıllara kazınan, simge haline gelmiş bir film... İtiraf etmeliyim ki devam filmine nazaran bunu daha çok seviyorum. Komedi oranı yüksek, oyuncu kadrosu ile de muhteşem bir filmdir. Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Altan Erkekli, Cezmi Baskın gibi usta oyunculara da yer verilir. Filmin esas noktasını kasabaya gelen televizyon ve beraberinde gelişen olaylar oluşturuyor. Kasaba'da en büyük eğlence yazlık sinema iken bu televizyon işleri değiştiriyor. Bence filmin izlenebilmesini arttıran bir diğer önemli faktör ise karakterlerin yaşamış oldukları şehrin şivesini güzel bir şekilde konuşabilmesidir. Deli Emin'in saf ve orijinal hali ile Cem Yılmaz'ın kendinden emin konuşmaları beni çok güldürdü. Vizyon tarihi: 2 Şubat 2001 Tür: Komedi Başrol oyuncuları: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli 5. G.O.R.A. - IMDB 8.0

Cem Yılmaz'ın en beğendiğim filmi budur! G.O.R.A'nın adından sıkça bahsettiren karakterleri, artık ikon haline gelmiş bir vaziyette. Bilim kurgu, komedi alanlarına dahil edebileceğimiz bu film Türk sinemasında oldukça başarılı bir konuma yerleşmiş. Öyle güzel espriler ve ince detaylar filme yerleştirilmiş ki hayran olmamak mümkün değil. G.O.R.A'yı aradan geçen onca yıldan sonra bile hala severek izleyebiliyorum ve eminim ki birçok kişi de benimle aynı hisleri paylaşıyor. Netflix Türk komedi filmleri içerisinde önemli bir yeri olan filmin müzikleri konusunda da başarılı isimlerle çalıştığını söyleyebilirim. Oyunculuklarıyla, senaryosuyla, görselliğiyle oldukça kaliteli bir yapım.

Vizyon tarihi: 12 Kasım 2004 Tür: Komedi Başrol oyuncuları: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özge Özberk 4. Her Şey Çok Güzel Olacak - IMDB 8.2

Ömer Vargı'nın yönetmenliğini yaptığı filmde abi-kardeş rolüyle Mazhar Alanson ve Cem Yılmaz ikilisi yer alıyor. Birbirinden oldukça farklı bu iki kardeş uzun aradan sonra bir kavga esnasında karşılaşır. Nuri ve Altan için aslında bu karşılaşma birçok olayın başlangıcıdır. Başlarına bazı belalar alacak olan bu ikili farklı maceralara sürüklenir. Filmin ikinci yarısında daha çok eğlendiğimi ve filmin verdiği enerjinin daha da yükseldiğini düşünüyorum. Her Şey Çok Güzel Olacak, listemde yer alan başlıklara Netflix Türk komedi filmleri diye bir filtreleme yapacak olursam içlerinde en yüksek IMDb puanına sahip film olarak karşımıza çıkar. Bu başarıyı sonuna kadar hak eden, kültleşmiş bir yapımdır. Vizyon tarihi: 27 Kasım 1998 Tür: Komedi Başrol oyuncuları: Mazhar Alanson, Cem Yılmaz 3. Eşkıya - IMDB 8.3

Şener Şen ve Uğur Yücel bu filmle Türk sinemasına büyük bir imza atmış diyebilirim. Film her sahnesiyle her detayıyla çok kaliteli. Yavuz Turgul yönetmenliğinde çekilen Eşkıya, Baran'ın namı diğer ''Eşkıya'nın'' seneler önce hapse düşmesine sebep olan arkadaşının peşinden gitmesini anlatıyor. Baran'ın kaybolan sadece yılları değil aynı zamanda aşkıdır da. Bu uğurda çıktığı yolda Cumali adında bir gençle tanışır ve olay örgüsü genişler. Genelde komedi filmleriyle tanıdığım Şener Şen'i böyle bir rolde görmek beni o kadar çok etkiledi ki böylece oyunculuğuna bir kez daha saygı duydum. Hem komedi hem dram filmlerinde sergilediği performans dillere destan. Benim için Erkan Oğur'un nağmeli sesiyle söylediği türküler ile film duygusallığının boyutu daha da arttırıyor. Eşkıya da kült sayabileceğim filmler içerisinde yerini her zaman koruyacak.

Vizyon tarihi: 29 Kasım 1996 Tür: Dram Başrol oyuncuları: Şener Şen, Uğur Yücel, Erkan Oğur 2. Babam ve Oğlum - 8.4

Tek kelimeyle muhteşem. Gençlik yıllarında babasıyla küsen ve evi terk edip o günden sonra ailesiyle görüşmeyen Sadık yıllar sonra oğlu Deniz'i de alıp ailesinin yanına döner. Çok zor zamanlar yaşamış olan Sadık için artık önemli olan tek şey oğlu Deniz için bir ailedir. Filmde küçük Deniz'in halleri beni duygusallığın ortasında tek başıma bıraktı. İstemsizce onunla ağlayıp onunla gülümsedim. Onların yaşamı 12 Eylül darbesinin sillesini yemiş bir hayattır. Filmde buna değinen sahnelerde kahroldum. Kayıp giden yaşamın ağırlığını omzumda hissettim. Filmde Sadık ile babasının ilişkisi, Deniz'in babası ve dedesi ile ilişkisi çok manidardı. Tüm bu duygusallığa birbirinden güzel müzikler de ortak olmuş. Filmden bağımsız olarak bile dinlediğim bu müzikler tek kelimeyle muhteşem. Netflix Türk filmleri içerisinde kesinlikle bu film ve bu oyunculuklar görülmeli! Vizyon tarihi: 18 Kasım 2005 Tür: Dram Başrol oyuncuları: Çetin Tekindor, Fikret Kuskan, Hümeyra