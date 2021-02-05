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Vera isminin anlamı nedir? Nazım Hikmet'in büyük aşkının da ismiydi! Türkiye'de kaç kişide var? Kur'an'da geçiyor mu?

05.02.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Vera isminin anlamı nedir? Nazım Hikmet'in büyük aşkının da ismiydi! Türkiye'de kaç kişide var? Kur'an'da geçiyor mu?

Aileler dünyaya gelecek çocukları için isim seçerken bazen çok sık duyulmayan farklı isimlere yöneliyor. Bu isimlerden bir tanesi de Nazım Hikmet'in son eşinin de adı olan Vera ismi. Bu nedenle çocuğuna Vera ismini koymak isteyenler Vera isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte bu güzel ismin manası...

Anne ve baba olma hazırlığındaki çiftler, dünyaya gelecek bebekleri için isim seçerken çok sayıda ismin anlamını araştırıyor. Bazı aileler ise özellikle çocuklarına özel ve çok sık rastlanılmayan bir isim seçmek istiyor. Anne ve baba adaylarının doğacak kız çocukları için tercih etmeyi düşündüğü isimlerden bir tanesi de Vera. Dolayısıyla bu ismi seçecek olan kişiler Vera isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Vera ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

VERA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Vera, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak bu güzel ismin; günah ve haramdan kaçınmak adına şüpheli şeylerden uzak durma gibi bir anlamı bulunuyor. İsmin diğer anlamları arasında takva, ittika, halk, mahluk, alem ve kainat anlamları da var.

Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da pek çok ayette geçiyor. Bakara 91, Ali İmran 187 ve Hud 71'de bu ada rastlamak mümkün. İsim farklı dillerde farklı bazı anlamlara da sahip. İşte onlardan birkaçı:

  • Slav dilinde inanç
  • Arnavutça'da yaz
  • Latince'de doğru

Bu isim aynı zamanda ünlü şair Nazım Hikmet'in eşinin de ismi. Nazım Hikmet eşi Vera Tulyakova Hikmet ile 1960 yılında evlenmişti. Bu isimden Türkiye'de de 1.699 kişide bulunuyor.

VERA İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Vera isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • V: Etrafındaki olaylardan etkilenmeyen
  • E: Ruhsal dünyası karmaşık, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşayabilen
  • R: Karar alma konusunda zorluk yaşayan, tereddütlü
  • A: Mantıklı düşünebilen, algılama duygusu gelişmiş

Bu isme sahip olan kişilerin öz güven sahibi oldukları biliniyor. Farklı düşünebilme yetisi olan bu kişiler, olaylara farklı bir gözle bakabiliyor ve yaratıcı çözümler getirebiliyor. İş yaşamında başarıya ulaşmak için ise zekalarını kullanmaları yeterli oluyor. Özellikle öz güven sahibi duruşları, kararlılıkları, pozitif yaklaşımları ve hırslarıyla daima lider olmaya aday kişiler arasında bulunuyor. Yine de çalışanlarına karşı biraz daha sabırlı olmaları gerekebiliyor.

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VERA İSMİNİN MANASI

Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Yine de ismin Arapça, Arnavutça, Latince ve Slav kökeni olduğu biliniyor. Buna göre de çok fazla farklı manaya sahip. Bu anlamlar arasında şunlar bulunuyor:

  • Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, ittika, takva
  • Kainat, halk, alem, mahluk
  • Arka, arkası, sonrası
  • İnanç
  • Doğru
  • Yaz

İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor. Bu isme sahip olan kişiler duyarlı olmakla beraber çevresindeki insanların da duyarlı olması gerektiğini düşünüyor. İletişim becerileri güçlü olduğu için herkesle kolayca arkadaş olabiliyorlar. Araştırma yapmayı ve okumayı sevdikleri için buna uygun alanlarda çalışabiliyorlar.

Çevrelerinde oldukça seviliyorlar ancak bunun çok fazla farkında olmuyorlar. O yüzden artık biraz gözlerini açmaları ve çevrelerindeki ilgiyi fark etmeleri gerekiyor. Hayatlarının tamamını ise sevgi üzerine kuruyorlar. Bu nedenle hem insanlara yardım edebilecekleri işler yapıyorlar hem de haksızlığa uğrayanların yanında duruyorlar.

Vera isminin yanına yakışan isim olarak ise Lavinya, Asel, Arven, Lisa, Öykü, İdil, Asya, Minel, Zeynep, Nefes ve Gül isimleri önerilebiliyor.

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