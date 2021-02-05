Vera isminin anlamı nedir? Nazım Hikmet'in büyük aşkının da ismiydi! Türkiye'de kaç kişide var? Kur'an'da geçiyor mu?

Anne ve baba olma hazırlığındaki çiftler, dünyaya gelecek bebekleri için isim seçerken çok sayıda ismin anlamını araştırıyor. Bazı aileler ise özellikle çocuklarına özel ve çok sık rastlanılmayan bir isim seçmek istiyor. Anne ve baba adaylarının doğacak kız çocukları için tercih etmeyi düşündüğü isimlerden bir tanesi de Vera. Dolayısıyla bu ismi seçecek olan kişiler Vera isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Vera ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

VERA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Vera, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak bu güzel ismin; günah ve haramdan kaçınmak adına şüpheli şeylerden uzak durma gibi bir anlamı bulunuyor. İsmin diğer anlamları arasında takva, ittika, halk, mahluk, alem ve kainat anlamları da var.

Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da pek çok ayette geçiyor. Bakara 91, Ali İmran 187 ve Hud 71'de bu ada rastlamak mümkün. İsim farklı dillerde farklı bazı anlamlara da sahip. İşte onlardan birkaçı: