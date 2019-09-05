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VERBİS'e kayıt süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

Yıllık çalışan sayısı 50'den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan fazla olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumlularının VERBİS'e kayıt olmaları için tanınan süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca, yıllık çalışan sayısı 50'den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan fazla olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olmaları için tanınan sürenin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, veri sorumlularının kişisel verileri işlemeden önce VERBiS'e kayıt olmak zorunluluğu bulunduğu kaydedildi.

Yıllık çalışan sayısı 50'den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan fazla olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumlularının VERBİS'e 30 Eylül'e kadar kayıt olmaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, bu sürenin talep üzerine 31 Aralık'a kadar uzatıldığı aktarıldı.

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