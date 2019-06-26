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Verdi, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde Verdi Uzunaslan (17), serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğularak yaşamını yitirdi.

Verdi, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde Verdi Uzunaslan (17), serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Erenyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Verdi Uzunaslan, serinlemek için arkadaşları ile birlikte Fırat Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan Uzunaslan bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının yardımı ile nehirden çıkarılan Uzunaslan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Uzunaslan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Gencin cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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