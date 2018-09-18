Verdiği eğitimle on binlerce göze ışık oldu

Bu sürede FAKO denilen dikişsiz katarakt ameliyatı yöntemini 2 yerli doktora da öğretmeye çalıştığını dile getiren Andı, "Hartum’a 2 yıl sonra gittiğimde FAKO yöntemini öğrettiğim Dr. Muhammed Ehab’ın, 2 yıl boyunca 5-6 bin katarakt ameliyatı yaptığını ve 7-8 kişiye de bu ameliyatı öğrettiğini öğrendim. Bu, bana motivasyon kaynağı oldu. Bir kişiye eğitim veriyorsunuz, o kişi, 2 yılda bir ülkede en az 5-6 bin ameliyat yapıyor ve bunu öğretmeye çalışıyor." diye konuştu.

Göz hastalıkları uzmanı olarak 17 yıldır görev yapan Andı, 2007’den bu yana Afrika’da birçok devlet kurumu ve sivil toplum örgütünün düzenlediği sağlık çalışmalarına katılıyor.

ALAATTİN DOĞRU - Göz hastalıkları uzmanı Dr. İnayet Andı, 11 yıldır Afrika’da kendi yaptığı göz ameliyatlarının yanı sıra eğitim verdiği doktorların gerçekleştirdiği ameliyatlarla da on binlerce hastaya ışık oldu.

- "Çad’da 8 göz doktoru var"

Afrika’da göz doktoru sayısının çok az olduğuna ve doktorların büyük kentlerde görev yaptığına dikkati çeken Andı, "Örneğin Çad’da 8 göz doktoru var ve bunların 5 tanesi başkentte görev yapıyor. Bir diğer ülke Nijer. Türkiye’nin 2 misli yüz ölçümüne ve 20 milyon nüfusa sahip bu ülkede, sadece 16 göz doktoru var. Bu 16 göz doktoru içinde de FAKO ameliyatı yapan yoktu." dedi.

Andı, Nijer’de bir üniversitenin göz hastalıklarının bölüm başkanı bir profesör ile uzman bir doktora FAKO yöntemini öğrettiğini, bu iki doktorun artık bu ameliyatı kendi başlarına yapabildiklerini söyledi.

Kenya’nın Mombasa kentinde bir, Moritanya’nın başkenti Nuakşot’taki devlet hastanesinde görev yapan 3, Senegal’in başkenti Dakar’da 3, son olarak Nijer'in başkenti Niamey'de 2 olmak üzere toplam 9 doktora FAKO yöntemini öğrettiğini aktaran Andı, "FAKO’yu öğrenen bu doktorlar, binlerce hastanın yeniden görmesini sağladı. Ayrıca öğrendiklerini diğer doktorlara öğreterek onların da ışık saçmalarına aracı oldu." ifadelerini kullandı.

\