Verdiği ilikle kardeşinin "kahramanı" oldu

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Batmanlı 7 yaşındaki Ecrin Aksoy, lösemi hastalığından "kahramanım" dediği ağabeyi 9 yaşındaki Yasin'den nakledilen kemik iliği ile kurtuldu. Batman'da yaşayan Mukaddes ve Mehmet Aksoy çiftinin kızı Ecrin'e 2018 yılının aralık ayında gittiği Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi konuldu. Uçak ambulansla Batman'dan İzmir'e sevk edilen Ecrin, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ecrin'in vücudu, kemoterapiye olumlu yanıt vermeyince küçük kızın yaşama tutunması için acil kemik iliği arayışına başlandı. Anne ve babada elde edilemeyen doku tipi uyumu Ecrin ile 2 yaş büyük ağabeyi Yasin arasında sağlandı. Lösemi hastası çocuk, 3 Ağustos'ta Behçet Uz Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ağabeyinden nakledilen kemik iliği ile sağlığına kavuştu. Kendisini yaşama bağlayan ağabeyi Yasin'i, en çok sevdiği çizgi film kahramanı Süperman'e benzeten Ecrin, sağlık kontrollerini sürdürmek için ailesiyle İzmir'de Hasta Çocuk Evleri Derneğinin tahsis ettiği evde kalıyor.

- Önce üzen sonra sevindiren haberler aldılar Ecrin'in annesi Mukaddes Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ecrin'in lösemi hastası olduğunu 3. çocuğuna hamileyken öğrendiğini ve çok zor günler geçirdiğini belirtti. Uçak ambulansla İzmir'e getirilen Ecrin'in kemoterapiye yanıt vermeyince kemik iliği bağışçısı arayışı başlatıldığını kaydeden Aksoy, duygularını şöyle anlattı: "Çok zor bir süreçti, zor zamanlar geçirdik. 69 gün hastanede kaldık, karnımdaki bebek de zarar görebilirdi. Ağabeyinin kemik iliğini uyduğunu öğrendiğimiz gün ise bizim için bayramdı. O günlerde kızımız Leyla da dünyaya geldi. Hem Ecrin'in kurtulmasına hem de bebeğimize sevindik. Bundan sonra tek isteğim 3 çocuğumuzun da sağlıklı yaşam sürmeleri." Baba Mehmet Aksoy ise kızının lösemi hastası olduğunu öğrenince dünyasının karardığını ifade ederek, "Zorlu bir süreç bizi bekliyordu bunu biliyordum. Sağlam bir şekilde ayakta durmamız gerekiyordu. Metanetli davrandık ve üzüntümüzü Ecrin'e yansıtmak istemedik çünkü çok ağır tedaviler aldı. Neyse ki şanslıydı ve Yasin'in kemik iliği tuttu. Çocuklarımızın yüzü güldü. Şimdi üç çocuğumu da bir arada görünce çok mutlu oluyorum. Bundan daha güzel bir şey olamaz." dedi.