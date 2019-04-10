Verdiği kiloları bikinili fotoğrafla sergiledi!

22 yaşındaki genç ismin değişimi takipçilerini şaşırttı.
Tyne-Lexy Clarson
Love Island programıyla şöhreti yakalayan Tyne-Lexy Clarson paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Verdiği kilolalar neticesinde eski formuna kavuşan güzel mayosuyla poz verdi.
Verdiği kilolarla takipçilerini şaşırtan güzel isim paylaşımlarıyla göz dolduruyor.
22 yaşındaki genç yıldız İngiltere'nin en ünlü reality şovu olan 'Love Island'la büyük şöhrete kavuştu.
Ünlü güzel, Love Island'a 2017 yılında katışmış ve kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştı.
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