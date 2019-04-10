MAGAZİN

Verdiği kiloları bikinili fotoğrafla sergiledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan Love Island programıyla ün kazanan Tyne-Lexy Clarson, verdiği kilolarla dikkat çekti.

22 yaşındaki genç ismin değişimi takipçilerini şaşırttı.

Tyne-Lexy Clarson

Love Island programıyla şöhreti yakalayan Tyne-Lexy Clarson paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Verdiği kilolalar neticesinde eski formuna kavuşan güzel mayosuyla poz verdi.
Verdiği kilolarla takipçilerini şaşırtan güzel isim paylaşımlarıyla göz dolduruyor.
22 yaşındaki genç yıldız İngiltere'nin en ünlü reality şovu olan 'Love Island'la büyük şöhrete kavuştu.
Ünlü güzel, Love Island'a 2017 yılında katışmış ve kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Tyne-Lexy Clarson Love Island

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