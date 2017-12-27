Verdiği kilolarla dikkat çeken Uğur Yücel 'in nasıl kilo verdiği ortaya çıktı
Uğur Yücel, önceki gün ‘Canım Ailem’ dizisindeki rol arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluştu.
Mide ameliyatı geçirdikten sonra 30 kilo veren usta oyuncu, yeni görüntüsüyle şaşırttı.
2.5 yılda erimişti! Nasıl kilo verdiği ortaya çıktı
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Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran “Canım Ailem” dizisinin ekibi, önceki akşam yemekte bir araya geldi. Yapımcı Erol Avcı ve oyuncu grubunu buluşturan yemeğin en dikkat çeken ismi Uğur Yücel oldu.
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2.5 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Yücel, yeni görüntüsüyle şaşırttı.
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O ameliyattan bugüne 30 kilo veren oyuncunun beslenme düzenini de değiştirdiği, ekmeği hayatından çıkardığı, protein ve sebze ağırlıklı beslendiği öğrenildi.
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