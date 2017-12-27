Verdiği kilolarla dikkat çeken Uğur Yücel 'in nasıl kilo verdiği ortaya çıktı

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Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran “Canım Ailem” dizisinin ekibi, önceki akşam yemekte bir araya geldi. Yapımcı Erol Avcı ve oyuncu grubunu buluşturan yemeğin en dikkat çeken ismi Uğur Yücel oldu.