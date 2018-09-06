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"Verdiği soruların yüzde 85'i sınavda çıktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:46 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu iki sanığın tahliye ve beraat talepleri reddedildi - Tanık Yasin S: - "Huzurda olan tutuklu sanık Mahmut Selim A. 2011'de bana askeri lise sınav sorularını verdi. Bir gün boyunca sınav sorularını ezberledim. Verdiği soruların yüzde 85'i sınavda çıktı"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Mahmut Selim A. ve eşi R.A. ile avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyetinin "ByLock kullandınız mı?" sorusuna cevap veren tutuklu sanık Mahmut Selim A, "Ben hiç bu programı kullanmadım." dedi. Sanık, mahkeme başkanının, "Çocuğunun adını ve doğum tarihini ByLock kullanıcı adı ve şifresi yapmışsınız. Buna cevabınız nedir?" sorusuna ise "tesadüf" yanıtını verdi.

Başka bir dosyada FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve duruşmada tanık olarak dinlenen Yasin S, tutuklu sanık Mahmut Selim A'yı tanıdığını söyledi.

Yasin S, "Huzurda olan tutuklu sanık Mahmut Selim A. 2011'de bana askeri lise sınav sorularını verdi. Bir gün boyunca sınav sorularını ezberledim. Verdiği soruların yüzde 85'i sınavda çıktı. Sınavı kazandım. Sözlü mülakat için de gerekli bilgileri verdi. Kendisi bu örgütte benim sorumlumdu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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