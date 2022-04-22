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Verdiği yanlış kan, hastanın ölümüne yol açtı! O hemşirenin cezası belli oldu

22.04.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, ameliyat sırasında yanlış kan verilen 6 çocuk annesi Gülseren Alkaya, bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. 67 yaşındaki kadına yanlış kan vererek ölümüne neden olan hemşire hakkında devam eden dava sonuçlandı ve hapis cezasına çarptırıldı.

Verdiği yanlış kan, hastanın ölümüne yol açtı! O hemşirenin cezası belli oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, tedavi esnasında yanlış kan vererek 6 çocuk annesi Gülseren Alkaya’nın ölümüne sebep olduğu gerekçesi ile yargılanan hemşirenin cezası belli oldu.

27 Şubat 2020 tarihinde, Elbistan Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Çatova Mahallesi nüfusuna kayıtlı 67 yaşındaki Gülseren Alkaya'ya hemşire A.Ö. tarafından kan takıldı. Ancak bir süre sonra rahatsızlanan 6 çocuk annesi Alkaya, yaşamını yitirdi. Alkaya’nın cenazesi, otopsinin ardından Çatova Mahallesi’nde defnedildi. Gülseren Alkaya'nın çocukları, kan grubu 0 Rh (+) olmasına rağmen A Rh (+) kan verildiği için annelerinin öldüğünü savunarak hemşireden şikayetçi oldu.

YANLIŞ KAN VERİLDİ

Şikayetin ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmada A.Ö. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava devam ederken, Gülseren Alkaya'nın ölümüyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor da dosyaya girdi. Raporda, A Rh + kan grubuna sahip farklı bir kişiye transfüze edilmesi planlanan kanın 0 Rh+ kan grubuna sahip Gülseren Alkaya’ya verildiğine dikkat çekildi.

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Ancak iki sağlık personeli tarafından kimlik doğrulama yapılması gerekirken sadece sanık A.Ö. tarafından doğrulama yapılarak kan transfüzyonuna başlandığı belirtilen raporda, düzenlenen tutanaktan kişiye yanlış kan transfüzyonu yapıldığının belirtildiği dikkate alındığında; tek başına kimlik doğrulaması yaparak transfüzyon işlemine başlayan hemşire A.Ö.’nün bu uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı, tıbbi uygulama hatası ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu vurgulandı.

CEZASI BELLİ OLDU

Davanın karar duruşması Elbistan Adliyesi’nde görüldü. Duruşma sonucunda A.Ö., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, hemşirelik mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği için de 1 yıl 3 ay süreyle hemşirelik mesleğinden men edildi.

Vefat eden Gülseren Alkaya'nın oğlu Akif Alkaya, hemşireye verilen cezanın kendilerini tatmin etmediğini, Sağlık Bakanlığı aleyhine 250 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyledi.

Ailenin avukatı Büşra Sönmez ise sanığın bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini, bu nedenle de kararı istinafa taşıdıklarını hatırlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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