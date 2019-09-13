HABER

"Verdiğimiz mücadele, beka mücadelesi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "Verdiğimiz mücadele, beka mücadelesi. Suriye'de mücadelemizi sürdürmezsek, yerli ve milli silahlarımızı yapmazsak, Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarını çıkartıp oradaki hakimiyetimizi devam ettirmezsek, inanın 100 yıl önce verdiğimiz Çanakkale Zaferi, Kocatepe, Dumlupınar savaşları, Kurtuluş mücadelesi boşa düşmüş olacaktır. Onun için bu mücadele tarihimizin beka mücadelesidir" - "Hayatını kaybedenlerin yanında yolunu kaybedenler oldu. O yolunu kaybedenler, dünyada da ahirette de zillete düçar oldular. Bu davaya ihanet edenlerin aslında sadece bir AK Parti meselesi değil, medeniyetimizin ve milletimizin tarih boyunca o şehitlerimizin al bayrağa rengini veren o şehadetine de ihanet ettiler. Ümmetin ve aziz milletimizin parçalanmasına asla müsaade edemeyiz"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Verdiğimiz mücadele, beka mücadelesi. Suriye'de mücadelemizi sürdürmezsek, yerli ve milli silahlarımızı yapmazsak, Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarını çıkartıp oradaki hakimiyetimizi devam ettirmezsek, inanın 100 yıl önce verdiğimiz Çanakkale Zaferi, Kocatepe, Dumlupınar savaşları, Kurtuluş mücadelesi boşa düşmüş olacaktır. Onun için bu mücadele tarihimizin beka mücadelesidir." dedi.

Özkan, AK Parti Kale İlçe Başkanlığında düzenlenen "Eylül Ayı İlçe Danışma Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, son dönemde Türkiye'nin bulunduğu bölgede yaşanan sorunlara değindi.

Dünyadaki tüm mazlumların derdinin aziz milletin omuzlarında olduğunu aktaran Özkan, "Bu aziz milletin emaneti de AK Parti'nin omuzlarında. Yaptığımız işin, taşıdığımız yükün de ehemmiyetini, önemini bileceğiz ve ona göre emin adımlarla yol yürüyeceğiz. İşte 18 yıldan beri bu kararlı duruşumuzu, liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugünlere getirdik. Zor günler geçirdik, zahmetli yollardan geçtik. Vesayet odaklarıyla, içimizdeki ve dışımızdaki harici bedhahlarla sürekli saldırdılar. 'İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız' dedik ve bugünlere geldik." dedi.

-"30 yıldan beri terör devleti kurmaya çalışıyorlar"

Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölge konusuna değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Güvenli bölgeyi Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin de aziz milletimizin yararına olacak şekilde bu güvenli bölgeyi oluşturacaklar mı? Zinhar. 30 yıldan beri, Körfez Harbi'nden beri orada terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Kürt vatandaşlarımızın huzuru, refahı için mi yapıyorlar? Hayır. Petrol için, para için, faiz için, silah için yapıyorlar. Onun için biz buradaki mücadelenin ülkemizin bu topraklarda beka mücadelesi olduğunu biliyoruz. 'Üç-beş vakte kadar, bir gece ansızın gelebiliriz' diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız, çok yakında oraya aziz milletimizin, şanlı tarihimizin gücünü, kudretini göstereceğiz, oraya gireceğiz. Verdiğimiz mücadele, beka mücadelesi. Biz Suriye'de mücadelemizi sürdürmezsek, - S-400 kararlılığımız hamdolsun sonuç aldık -, bunu yerine getirmezsek, yerli ve milli silahlarımızı yapmazsak, Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarını çıkartıp oradaki hakimiyetimizi devam ettirmezsek, inanın 100 yıl önce verdiğimiz Çanakkale Zaferi, Kocatepe, Dumlupınar savaşları, Kurtuluş mücadelesi boşa düşmüş olacaktır. Onun için bu mücadele tarihimizin beka mücadelesidir. Onun için Cumhur İttifakı'na da, buradaki birlik ve beraberliğimize de sahip çıkacağız. Biz üzerimize düşeni yapmakla, seferle mükellefiz, zafer Allah'tan."

- "Yolunu kaybedenler, dünyada da ahirette de zillete düçar oldular"

Hayatını kaybeden dava ve yol arkadaşlarına rahmet dileyen Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatını kaybedenlerin yanında yolunu kaybedenler oldu. O yolunu kaybedenler, dünyada da ahirette de zillete düçar oldular. Bu davaya ihanet edenlerin aslında sadece bir AK Parti meselesi değil, medeniyetimizin ve milletimizin tarih boyunca o şehitlerimizin al bayrağa rengini veren o şehadetine de ihanet ettiler. Ümmetin ve aziz milletimizin parçalanmasına asla müsaade edemeyiz. Her nerede mahalle teşkilatımız varsa kuruluşundan bugüne hepsini kucaklayacağız, vefa ile yanlarına gideceğiz ve hiç kimseyi dışlamayacağız. Bırakın geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış olanları, biz al bayrak altında 82 milyonun kardeşliğine inanmış, aziz milletimizin kutlu davasını omuzlanmış davanın mensupları olarak CHP'lileri de kucaklayacağız, İYİ Partilileri de davet edeceğiz. Nerede kalbi istikamet üzere olursa olsun bu millete hizmet edecek herkesi kucaklayacağız. Onun için AK Parti, Türkiye'nin partisidir."

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Tıkım ve partililer katıldı.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti
Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlıAkşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı
Anahtar Kelimeler:
başkan Beka Danışma iktidar parti siyaset toplantı

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
Son dakika! Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

MHP'de Söke ve İncirliova başkanları istifa etti

MHP Söke ve İncirliova başkanları istifa etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan terör saldırısına tepki

Kılıçdaroğlu'ndan terör saldırısına tepki

Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında 2 saatlik görüşme

Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında 2 saatlik görüşme

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Devlet Bahçeli'den kabine değişikliği ve yeni parti iddialarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.