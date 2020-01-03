“Verem hâlâ ciddi bir tehlike”

İSTANBUL, (DHA) HALK arasında ‘verem’ olarak da bilinen tüberküloz, zamanında tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Bayraktaroğlu, tüm dünyada her yıl 10 milyonun üzerinde yeni verem hastası saptandığına dikkat çekerek ülkemizde de 2017 verilerine göre 12 binden fazla kişide hastalığın göründüğünü, bunların yüzde 92’sinin ise önceden tedavi görmemiş yeni hastalar olduğunu söyledi.

“EN ÇOK ÖLÜME YOL AÇAN BAKTERİYEL ENFEKSİYON”

Veremin insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen hâlâ tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini koruduğunu ifade eden İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Bayraktaroğlu, “Dünyada en çok ölüme yol açan bakteriyel enfeksiyon hastalığı nedeni veremdir” dedi.

“BAĞIRSAKLARDA DA KEMİKLERDE DE GÖRÜLEBİLİR”

Veremin ‘Mycobacterium tuberculosis’ adlı basilin yol açtığı hava yoluyla bulaşan bakteriyel bir hastalık olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Mesut Bayraktaroğlu, “Tüberküloz mikrobu en çok akciğerde hastalık yapsa da akciğer dışında daha az olmak üzere lenf nodlarında, bağırsaklarda, genitoüriner sistemde (idrar yolları ve üreme organları), omurga ve diğer kemiklerde de hastalığa yol açabilir” diye konuştu.