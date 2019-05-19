HABER

Veresiye aşk defterini toprağa gömdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Antalya’da Emine Ş.

Antalya’da Emine Ş. isimli kadın tarafından evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığını, para vermeye devam etmediği gerekçesiyle de 3 yerinden bıçaklanıp tehdit edildiğini iddia eden 63 yaşındaki Nasuh Özer, aşka tövbe edip verdiği paraları tek tek işlediği ‘veresiye aşk defteri’ni toprağa gömdü. Özer, “Bu aşkta canım çok yandı. Aşkımı parasız yaşayacağım, ben gerçek aşkı arıyorum” dedi.
Antalya’nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Nasuh Özer’in 3 yıl önce vefat eden eşi Hacer Özer, 15 yıl önce aynı mahallede oturan Emine Ş. ile tanıştı. Evli olan Emine Ş., iddialara göre kocasının çalışmadığı ve içki içtiği gerekçesiyle durumlarının iyi olmadığını belirterek, Hacer Özer’e borç paraya ihtiyacı olduklarını anlattı. Bunun üzerine Nasuh Özer, Emine Ş.’ye yardım etmeye başladı. Verdiği tüm paraları defterine işleyen Nasuh Özer, yaptığı her ödeme için de senet düzenledi. Aradan geçen 12 yılın ardından Emine Ş., 3 yıl önce eşinin vefat etmesiyle yalnız yaşamaya başlayan Nasuh Özer’e iddiaya göre eşinden ayrıldığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Bunu olumlu karşılayan Özer, kendisinden para istemeye devam eden Emine Ş.’ye tarlasını da satarak 3 yıl boyunca para vermeye devam etti. Toplamda 15 yıl boyunca verdiği 130 bin lirayı gün gün defterine yazan Özer, bu ödemeler için de senet yapmayı ihmal etmedi. İlerleyen zamanda evlilik vaadiyle kandırıldığını düşünen Özer, 15 Kasım 2016 tarihinde Emine Ş.’nin tekrar para isteğine ’yok’ cevabı verince iddiaya göre Emine Ş. tarafından bacağından ve karnından bıçaklandı. Olayı mahkeme ve medyaya taşıyan Özer, iddiaya göre daha sonra da Emine Ş. tarafından tehdit edildi.

5 yıl 5 ay hapis cezası
15 Mayıs 2018’de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinde görülen davanın 7. celsesinde mahkeme, Özer’i bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Emine Ş.’ye 5 yıl hapis cezası verdi. Özer’in tehdit edildiği gerekçesiyle açtığı dava da 4 Nisan 2018 tarihinde Antalya Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava sonucunda yine Emine Ş., Özer’i tehdit ettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karara itiraz eden Emine Ş. ile Nasuh Özer’in davası bir üst mahkemeye taşındı. Karar sonrası Nasuh Özer, yaşadığı aşkın halen bunalımında olduğunu söyledi. Özer, evinin bahçesindeki toprağı kürekle kazıp ‘Paralı aşka tövbe’ diyerek verdiği paraları yazdığı defteri gömdü.

“Emine’den vazgeçtim”
Emine Ş.’ye yüklü miktarda paralar verdiğini söyleyen Nasuh Özer, “Emine’den vazgeçtim. Benim paramı versin. Oturduğu evde benim paramla oturuyor. Benim param sayesinde kızını ve damadını kurtardık. Paramı yavaş yavaş ödesin. Eğer ‘vermiyorum’ diyorsa ben zorla alacağım. Cezayı yedi ama olsun. Ben yine de kendisinden parayı istiyorum” dedi.

“Bu aşkta canım çok yandı”
"Aşk defterini toprağa gömdüm" diyen Özer, bundan sonraki süreçte gerçek aşkı aradığını söyledi. Özer şöyle devam etti:
“Parayla yapmayacağım. Aşkımı parasız yaşayacağım. Parayla olanı deftere gömdüm. Gömsem de yine paramı alacağım, ama aşkı gömdüm. Bu aşkta canım çok yandı. Paralı aşka tövbeliyim. Biri bana, ‘ben seninle evleneceğim karşılığında sana para vereceğim’ dese istemiyorum. Aşık olsam bile istemiyorum. Ben gerçek aşkı arıyorum. Paramı değil, beni seven birisini arıyorum.”

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Tokat'ta, 19 Mayıs kutlamasıTokat'ta, 19 Mayıs kutlaması
19 Mayıs Bayramı Konya'da coşkuyla kutlandı19 Mayıs Bayramı Konya'da coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Sultangazi'de iğrenç olay! Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.