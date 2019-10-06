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Veresiye satış yapmayan market işletmecisi ve kardeşi darbedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

BURSA'da Suriye uyruklu Ö.R., 8 yakınıyla birlikte kendisine veresiye nargile tütünü satışı yapmayan market işletmecisi aynı ülke vatandaşı Haıtham A.

Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Suriye uyruklu Ö.R., 8 yakınıyla birlikte kendisine veresiye nargile tütünü satışı yapmayan market işletmecisi aynı ülke vatandaşı Haıtham A. (45) ile kardeşi Nazer A.'yı (25) taş, sopa ve yumrukla darbetti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ö.R., aynı ülke vatandaşı olan Haıtham A.'nın (45) marketine gidip, veresiye olarak 5 liralık nargile tütünü istedi. Ancak Haıtham A., daha önce aldığı ürünlerin parasını henüz ödemediğini belirterek Ö.R.ye tütünü vermedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.R., cep telefonuyla yakınlarını aradı. Ö.R. ve gelen 8 yakını, tekme, yumruk, taş ve sopalarla Haıtham A. ile bu sırada yanında bulunan kardeşi Nazer A.'ya (25) saldırdı. Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler kaçarken, yaralanan Haıtham A. ve Nazer A., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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